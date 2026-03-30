Khơi thông “điểm nghẽn” hơn một thế kỷ trong Kinh thành Huế

Bức tường được tháo dỡ, tạo sự liên thông đường Thái Phiên ra đường Kẻ Trài

Gỡ “nút thắt” về giao thông

Những ngày này, không khí thi công tại khu vực đường Thái Phiên nối dài (đoạn từ đường Mang Cá đến đường Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Xuân) trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Máy móc, nhân lực được huy động để đẩy nhanh tiến độ dự án chỉnh trang, mở thông tuyến đường vốn bị “đứt gãy” suốt hơn một thế kỷ qua.

Một đoạn tường gạch vồ dài khoảng 16m thuộc đồn Mang Cá, nằm đối diện trụ sở UBND phường Phú Xuân hiện đã được tháo dỡ để tạo mặt bằng thông tuyến. Hình ảnh này khiến nhiều người dân khi đi qua đây không khỏi bất ngờ, bởi lâu nay họ vẫn nghĩ đây là một phần của Kinh thành Huế - quần thể di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Công trình Chỉnh trang đường Thái Phiên nối dài (đoạn từ đường Mang Cá đến đường Đinh Tiên Hoàng) do Văn phòng HĐND - UBND phường Phú Xuân làm chủ đầu tư, sau khi tiếp nhận từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Xuân (trước đây). Công trình được khởi công từ ngày 28/1 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4 tới.

Ông Châu Viết Toàn, Phó Chánh Văn phòng UBND phường Phú Xuân thông tin, việc mở thông tuyến đường Thái Phiên là chủ trương của thành phố nhằm giảm áp lực giao thông tại các cửa thành, đặc biệt là cửa Thượng Tứ và Đông Ba, những điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

“Khi tuyến đường này hoàn thành, phương tiện sẽ có thêm hướng lưu thông từ cửa Chánh Tây sang cửa Kẻ Trài ở phía đông bắc Kinh thành Huế, góp phần phân luồng hiệu quả, giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu”, ông Châu Viết Toàn nói.

Không chỉ giải quyết bài toán về giảm ùn tắc giao thông, tuyến đường mới còn được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho xe du lịch tiếp cận thuận lợi hơn với các điểm di tích trong khu vực.

Trên thực tế, khu vực phía đông bắc Kinh thành, nơi có sông Ngự Hà chảy qua, đang được nghiên cứu để phát triển các sản phẩm du lịch mới, nhất là việc đưa thuyền điện vào khai thác tới đây. Việc mở thông tuyến đường Thái Phiên sẽ góp phần kết nối các không gian, giúp du khách dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc.

Nhiều hộ dân sống dọc tuyến đường bày tỏ sự đồng tình với chủ trương mở đường, đồng thời kỳ vọng dự án sớm hoàn thành để cải thiện điều kiện đi lại.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (trú đường Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Xuân) chia sẻ: “Trước đây, muốn qua khu này phải đi vòng khá xa, giờ đường Thái Phiên được thông tuyến, người dân sẽ di chuyển thuận tiện hơn”.

Không ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di tích

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế, đoạn tường bị tháo dỡ thực chất là tường bao của đồn Mang Cá do người Pháp xây dựng từ năm 1884, không phải là thành phần nguyên gốc của Kinh thành dưới Triều Nguyễn.

Việc tồn tại bức tường này trong hơn một thế kỷ qua đã làm gián đoạn các trục giao thông vốn có từ thời Nguyễn, trong đó có tuyến nối từ đường Kẻ Trài đến đường Thái Phiên.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế thông tin, việc khôi phục lại tuyến đường theo quy hoạch sẽ góp phần tái lập không gian giao thông lịch sử, đồng thời giải tỏa áp lực cho khu vực đông bắc Kinh thành Huế. Việc phá dỡ đoạn tường này cũng không ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di tích Kinh thành Huế.

Hiện nay, phần lòng đường của dự án đã cơ bản được giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, khu vực vỉa hè phía đường Mang Cá vẫn còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung của dự án.

Ông Châu Viết Toàn cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động người dân hợp tác. Trong trường hợp cần thiết, các biện pháp cưỡng chế sẽ được thực hiện theo đúng quy định để đảm bảo tiến độ chung. “Các thủ tục liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất. Khi người dân bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công sẽ nhanh chóng hoàn thiện phần còn lại của tuyến đường”, ông Châu Viết Toàn khẳng định.

Tới đây, khi tuyến đường hoàn thành, các phương tiện sẽ lưu thông thuận lợi hơn; đồng thời, dòng chảy di sản - du lịch - kinh tế cũng có thêm cơ hội lan tỏa.