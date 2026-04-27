Khơi thông nguồn lực, mở đường cho tăng trưởng

Du khách đi xích lô qua những công trình văn hóa của Huế

Tháo gỡ các điểm nghẽn

Khi góp ý để điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các chuyên gia và đơn vị liên quan đã chỉ ra một thực tế của Huế, đó là nhiều nguồn lực còn “nằm chờ” do vướng mắc về thủ tục, cơ chế, chính sách hoặc thiếu đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là huy động thêm, mà cốt lõi là làm cho nguồn lực hiện có được vận hành thông suốt, hiệu quả.

Thực tiễn triển khai các chương trình trọng điểm cũng cho thấy, điểm nghẽn không nằm ở nguồn lực, mà ở cơ chế, cách tổ chức thực hiện và khả năng kết nối các dòng vốn. Khi những “nút thắt” này được tháo gỡ, nguồn lực sẽ được “đánh thức” đúng lúc, đúng chỗ.

Trong các chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, yêu cầu xuyên suốt là phải “chỉ mặt, đặt tên” từng điểm nghẽn, gắn với trách nhiệm cụ thể, không né tránh, không đùn đẩy. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cho dự án được xác định là nhiệm vụ chính trị trực tiếp của cả hệ thống, là thước đo năng lực thực thi của từng cấp, từng ngành.

Đặc biệt, trong đánh giá kịch bản tăng trưởng kinh tế, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung yêu cầu nhìn nhận đúng vai trò từng giai đoạn. Đánh giá tăng trưởng quý I không chỉ để tổng kết, mà là cơ sở điều chỉnh giải pháp cho quý II và cả năm 2026. Xác định đúng mô hình phát triển và tạo tốc độ tăng trưởng là vấn đề “trọng tâm, cốt lõi”, cần tiếp cận bằng tư duy chiến lược dài hạn. Từ đó, cần phân tích sâu các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ điểm nghẽn và dư địa phát triển mới, nền tảng để phân bổ, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Song song với đó là hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng linh hoạt, đặc thù và đủ sức cạnh tranh được xác định là khâu đột phá.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đình Trung cũng yêu cầu lãnh đạo các ban ngành, địa phương cần xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài, những “điểm nghẽn” làm chậm dòng chảy nguồn lực. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật quản lý, mà còn là thước đo bản lĩnh và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Huy động đa dạng các nguồn lực

Các chuyên gia cho rằng, nếu tháo gỡ điểm nghẽn là điều kiện cần, thì huy động đa dạng nguồn lực là điều kiện đủ để tạo đột phá. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung là khơi thông mọi nguồn lực; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; gắn tăng trưởng với phát triển bền vững và nâng cao đời sống của Nhân dân. Đồng thời, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Sự lãnh đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy đã tạo chuyển động thực chất, đưa chủ trương về nguồn lực từ nghị quyết vào đời sống. Khi vai trò người đứng đầu được phát huy, nguồn lực không còn “nằm chờ”, mà trở thành động lực trực tiếp cho sự phát triển.

Trong định hướng quy hoạch, TP. Huế xác định: Nguồn lực nhà nước giữ vai trò “vốn mồi”, nhưng không làm thay thị trường. Quan điểm nhất quán là dùng vốn công để “kéo” vốn tư, tạo niềm tin cho doanh nghiệp bằng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. Đối tác công - tư (PPP), xã hội hóa đầu tư tiếp tục là hướng đi chủ đạo.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor phân tích, môi trường minh bạch, ổn định là yếu tố quyết định dòng vốn. Khi quy hoạch rõ ràng, cơ chế thông thoáng, nguồn lực xã hội sẽ chủ động tìm đến và được kích hoạt đúng hướng.

Không chỉ huy động vốn, thành phố còn chú trọng khai thác hiệu quả các nguồn lực đặc thù, nhất là di sản, kinh tế biển và nguồn nhân lực chất lượng cao. Kinh tế di sản đang nổi lên như một trụ cột, với định hướng chuyển hóa không gian di sản thành không gian kinh tế, từ du lịch, công nghiệp văn hóa đến kinh tế đêm. Song song đó, khu vực Chân Mây - Lăng Cô cũng được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho thành phố.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho rằng, cần chuyển mạnh từ tư duy “bảo tồn là chính” sang “bảo tồn để phát triển và tạo giá trị”, đưa di sản trở thành nguồn lực nội sinh cho tăng trưởng. Trọng tâm là khai thác hệ thống di sản gắn với các ngành công nghiệp sáng tạo như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, truyền thông số; đồng thời tổ chức lại không gian văn hóa theo hướng mở, phát triển kinh tế đêm và các không gian sáng tạo.

“Cần hoàn thiện cơ chế thẩm định tác động văn hóa - di sản, xây dựng quy chuẩn quản lý không gian, đẩy mạnh chuyển đổi số và thiết lập cơ chế tái đầu tư từ nguồn thu du lịch, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển”, ông Phan Thanh Hải nhấn mạnh. Định hướng này cũng cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc chuyển hóa văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Một điểm đáng chú ý là sự chuyển dịch sang nguồn lực số. Chuyển đổi số không chỉ là công cụ quản lý, mà trở thành phương thức mới để huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Về dài hạn, Huế xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là “nguồn lực của mọi nguồn lực”. Công tác cán bộ tiếp tục là then chốt của then chốt, với yêu cầu bố trí đúng người, đúng việc, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm.

Khơi thông nguồn lực không chỉ là bài toán phát triển, mà là thước đo năng lực lãnh đạo và hiệu quả cầm quyền. Khi Đảng lãnh đạo đúng và tổ chức thực hiện trúng, các nguồn lực sẽ được khơi dậy, kết nối và chuyển hóa thành động lực thực chất, tạo đà cho Huế bứt phá trong giai đoạn mới.