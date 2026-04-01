Giải đua xe đạp toàn quốc với chủ đề “Non sông liền một dải”

Kết thúc chặng 1, Ban tổ chức trao giải áo vàng cho vận động viên của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang.

Giải gồm 25 chặng đua, với lộ trình 2.745km. Điểm xuất phát lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng. Điểm kết thúc vào trưa ngày 30/4 trước Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chặng 1 diễn ra trong sáng 3/4 với lộ trình 10 vòng quanh Công viên Văn Lang (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), tổng cự ly 50km. Các vận động viên xuất phát tại hồ Công viên Văn Lang, di chuyển theo hướng đường Trần Phú, rẽ phải vào đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tiên Dung trước khi trở lại vị trí xuất phát hoàn thành mỗi vòng đua.

Giải năm nay quy tụ 16 đội đua mạnh trong nước, tiêu biểu như: Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Vinama Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Võ Đắc Đồng Nai, cùng sự trở lại của đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, đoàn đua sẽ đi qua nhiều tỉnh, thành phố như: Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh trước khi cán đích tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các vận động viên tham gia tranh tài.

Trong toàn bộ lộ trình thi đấu, các vận động viên sẽ phải chinh phục 7 ngọn đèo lớn, trong đó tâm điểm là đèo Khánh Lê (từ phường Nha Trang đi phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng) dài 33km, có độ cao 1.500m so với mặt nước biển với nhiều khúc cua hiểm trở - đây là chặng có ý nghĩa quan trọng đến việc quyết định các thứ hạng cao của giải đua năm nay.

Khán thính giả có thể theo dõi tất cả 25 chặng đua, được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV9, HTV7, HTV Thể thao và các nền tảng mạng xã hội HTV.

Đặc biệt, cuộc đua năm nay-lần đầu tiên HTV tổ chức tiếp sóng trực tiếp 25 chặng đua trên sóng phát thanh: Kênh VOH FM 92-92,5 MHz từ 7 giờ và 8 giờ hằng ngày. Nhằm lan tỏa cuộc đua mạnh mẽ hơn nữa, HTV cũng chia sẻ những diễn biến của tất cả các chặng đua trên sóng truyền hình trực tiếp cho các đài Phát thanh Truyền hình địa phương nơi đoàn đua đi qua.

Sau mỗi chặng đua, khán giả tiếp tục theo dõi những chương trình đồng hành hấp dẫn như: “Chạm đỉnh vinh quang”-19 giờ 45 phút trên kênh HTV9; “Non sông liền một dải”-20 giờ 45 phút trên kênh HTV9; cùng các chương trình đồng hành khác : “Ấn tượng Cúp truyền hình”, “Vận động viên nói gì”, “Nhật ký Cúp truyền hình”.

Theo Ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng năm nay gồm: Phần thưởng trị giá 200 triệu đồng cho danh hiệu áo vàng chung cuộc; 100 triệu đồng cho áo cam; 50 triệu đồng cho áo xanh và áo chấm đỏ; 30 triệu đồng cho áo trắng và 100 triệu đồng dành cho đội vô địch đồng đội.

Trải qua 37 năm hình thành và phát triển, Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế là giải đua xe đạp danh giá, mang đậm dấu ấn truyền thống của thể thao Việt Nam.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao đỉnh cao mà còn góp phần kết nối các vùng miền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng.

https://nhandan.vn/giai-dua-xe-dap-toan-quoc-voi-chu-de-non-song-lien-mot-dai-post952961.html