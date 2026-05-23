Khám phá Huế cùng "Đi mô rứa?"

Mong rằng "Đi mô rứa" sẽ sớm được nhiều bạn trẻ đón đọc

Tour này dẫu không thể đi hết Huế, hay như tác giả bộc bạch “chỉ là cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng hành trình cùng cuốn sách này, chắc chắn người đọc sẽ biết hơn, hiểu hơn về Huế, từ lời ăn tiếng nói đến cả những câu chuyện trong cung đình lẫn dân gian, từ xưa đến nay, từ địa danh đến ẩm thực, làng nghề và nhiều điều khác nữa.

Sách chọn phương pháp tranh và lời lẽ có chút hài hước, ngắn gọn, miễn làm sao cung cấp những thông tin cơ bản và đủ tạo tò mò để người đọc tự tìm kiếm thêm thông tin, bổ sung thêm kiến thức.

Nguồn dữ liệu của cuốn sách này, chắc hẳn được tác giả gom góp từ nhiều nguồn và sau đó cùng với sự tưởng tượng của mình, “thêm mắm dặm muối” để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Đọc ở phần Phụ lục mới thấy số lượng tài liệu mà tác giả đã nghiên cứu để làm nên cuốn sách này, có thể nói là... khủng.

Những kiến thức tưởng chừng ai cũng biết, như là các tượng trong các lăng, tượng nào quan văn, tượng nào quan võ…, đã được biến thành dạng câu đố và sau đó là câu trả lời với những diễn giải sẽ khiến người đọc ngạc nhiên. Nhiều câu đố như thế xuất hiện trong cuốn sách, tạo nên một sự tương tác thú vị. Đó cũng sẽ là gợi ý cho các hướng dẫn viên, trên hành trình dẫn khách đi tour, thử biến những thông tin sẽ chia sẻ, thành các câu đố.

Một “từ điển” tiếng Huế thu nhỏ được đưa từ đầu cuốn sách cũng giúp cho người đọc nếu có dịp đến Huế cũng phần nào đỡ bỡ ngỡ với những từ như mô, tê, răng, rứa, v.v.

Dùng dòng sông Hương làm đường dẫn, tác giả đưa người đọc đến với những danh lam, thắng cảnh, những di tích của Huế, ở đó có những câu chuyện liên quan (cả những chuyện có thật trong lịch sử, hoặc giai thoại); những sơ đồ/bản đồ vẽ tay; những câu đố bắt động não... “Đi mô rứa?” nhờ đó tạo được sự hứng thú, gợi nên sự tò mò, làm nên sự tưởng tượng.

Người đọc còn được tha hồ “ngụp lặn” trong nhiều câu chuyện kể rất riêng ở Huế: Tục thờ cúng, Nhã nhạc cung đình, đội nữ binh của Vua Thành Thái, tranh gương, rượu làng Chuồn, ca Huế, các trò chơi dân gian, làng nghề… Tất cả được nối kết bằng một mạch truyện hợp lý, và những nét vẽ đơn giản đủ gợi nên những tưởng tượng, hình dung.

Khám phá Huế theo một cách rất mới, trẻ trung, hài hước, duyên dáng, "Đi mô rứa?" vì thế dễ dàng chinh phục người đọc, nhất là người đọc trẻ, tạo nên sự hào hứng khám phá Huế một cách sâu sắc hơn, thay vì chỉ là kiểu đến Huế chỉ để check-in, chụp hình.

Trò chuyện về lý do ra đời của cuốn sách, tác giả Phan chia sẻ, mình đã có 2 năm đến sống ở Huế. Anh cũng đã đọc rất nhiều cuốn sách biết thêm về Huế, nhưng hình như các cuốn sách đó vẫn có vẻ hơi hàn lâm. Anh nhận ra Huế đang thiếu những cuốn sách kiểu nhẹ nhàng dành cho người trẻ.

Là một họa sĩ, một tác giả truyện tranh, Phan nghĩ đến việc biến những kiến thức ấy thành truyện tranh. Tác giả đã dành một năm để hoàn thành bản thảo. Anh tìm đọc lại các tư liệu, so sánh, đối chiếu, để đi thực địa chụp hình, vẽ lại… và cả để đi gặp nhiều người để kiểm tra mức độ chắc chắn của một thông tin nào đó, một chi tiết nào đó.

Vẽ, viết, kiểm tra, tự biên tập, hành trình một năm cũng là cơ hội để Phan hiểu Huế hơn, yêu Huế hơn. Và anh đã gửi đến bạn đọc cuốn sách thú vị nhiều mới mẻ này.