Khám phá Huế với Grab xích lô

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình chụp ảnh lưu niệm tại buổi ra mắt xe xích lô dịch vụ Grab

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình; Giám đốc Phát triển Thị trường Grab Việt Nam Trần Hoàng Tuấn dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, 37 xe xích lô dịch vụ Grab chính thức được vận hành thử nghiệm bằng công nghệ số qua ứng dụng Grab quét mã QR. Hành khách có thể đặt Grab xích lô trên ứng dụng Grab và được đón, trả tại 5 địa điểm, bao gồm: Khu vực đối diện cửa Hiển Nhơn, gần bãi đỗ xe Đoàn Thị Điểm, bãi đỗ xe eo bầu Nam Xương, bãi đỗ xe eo bầu Nam Thắng và bến thuyền Tòa Khâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Xe xích lô Grab là dịch vụ di chuyển mới. Đây là dịch vụ chỉ có Huế mới có và phù hợp với mục tiêu giao thông xanh, giao thông thông minh bền vững và là loại hình được nhiều du khách lựa chọn di chuyển khi tham quan ở Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình lưu ý, bên cạnh sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, địa phương thì mỗi người đạp xích lô Grab phải luôn ứng xử chuẩn mực trong giao tiếp, phải luôn là sứ giả của TP. Huế trong phát triển dịch vụ du lịch.

Dịch vụ Grab xích lô không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về một TP. Huế thân thiện, an toàn, tiện nghi và bền vững.

Huế là địa phương duy nhất Grab Việt Nam vận hành dịch vụ này

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường, Grab Việt Nam cho biết: Hiện tại, Huế là địa phương duy nhất Grab Việt Nam vận hành dịch vụ này với mong muốn vừa đóng góp thêm một dịch vụ cho thị trường, vừa mang đến cơ hội sinh kế theo hướng chuyển đổi số cho người lao động địa phương.

Sau giai đoạn thử nghiệm, Grab Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu mở rộng các điểm đón, trả khách của dịch vụ Grab xích lô để mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho hành khách, đảm bảo trải nghiệm tiện lợi cho các chuyến tham quan, khám phá.

Hiện, Grab Việt Nam đang cung cấp dịch vụ tại 8 quốc gia khu vực Đông Nam Á bao gồm: Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.