“Huế - nửa thế kỷ nhiếp ảnh”: Ánh sáng của ký ức và khát vọng

HNN - Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. Huế, Liên hiệp Hội và Hội Nhiếp ảnh TP. Huế đã tổ chức ra mắt cuốn sách “Huế - nửa thế kỷ nhiếp ảnh (1975 - 2025)”.

 Cuốn sách “Huế - nửa thế kỷ nhiếp ảnh (1975-2025)

Sách dày 130 trang, giới thiệu 204 tác phẩm của 58 tác giả, vừa là kết tinh, vừa là bức chân dung toàn cảnh của nhiếp ảnh Huế suốt nửa thế kỷ, với tất cả chiều sâu và sự đa dạng. Lần giở từng trang, chúng ta có thể bắt gặp những tên tuổi một thời làm nên nghệ thuật nhiếp ảnh Huế như: Nguyễn Khoa Lợi, Võ Viết Đức, Hồng Sáu, Lê Đình Liên…; thế hệ chuyển tiếp như Phạm Bá Thịnh, Phạm Văn Tý, Võ Đông Bảy, Nguyễn Đăng Hạnh, Đặng Văn Trân, Vĩnh Hướng, Huỳnh Mẫn, Phan Phùng, Hồ Ngọc Sơn…; thế hệ đang sung sức sau này như Trương Vững, Ngô Thanh Minh, Lê Nhật Quang, Cao Nguyên Xuân Đạt, Lê Đình Hoàng…

Nửa thế kỷ qua, từ sau ngày non sông liền một dải, nhiếp ảnh Huế đã đồng hành cùng những bước chuyển của thành phố và đất nước. Đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Huế ngày càng đông đảo, vững vàng và có vị trí trong bản đồ nhiếp ảnh cả nước. Họ tự hào là hậu duệ của Đặng Huy Trứ - Ông Tổ nghề nhiếp ảnh Việt Nam - để từ đó nối dài truyền thống, xây dựng nên một tập thể mạnh, vừa sáng tạo vừa gắn bó. Bao nhiêu hội viên của Hội Nhiếp ảnh TP. Huế là bấy nhiêu trái tim cùng chung nhịp, rong ruổi khắp mọi nẻo đường, từ kinh thành, kiến trúc di sản, đến thôn, làng, sông suối, miền núi, biển khơi, các mùa lễ hội… Ống kính của họ đã thực sự trở thành những góc nhìn sống động của Huế, và tác phẩm của họ là minh chứng cho một tinh thần sáng tạo bền bỉ, nhiệt huyết. Nghệ thuật ánh sáng của các nghệ sĩ chính là ánh sáng của ký ức và khát vọng tương lai của Huế.

Những bức ảnh trong tập sách vừa tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, vừa ghi lại những dấu ấn của quá trình đổi thay, phát triển. Nhiếp ảnh, tự bản chất, không chỉ để lưu giữ cái đẹp mà còn để khơi gợi ý thức bảo vệ cái đẹp. Các NSNA Huế luôn ý thức rằng, mỗi bức ảnh là một lời nhắn gửi, một thông điệp để thế giới biết Huế và Việt Nam đẹp đến nhường nào, đồng thời là sự đồng vọng với công cuộc xây dựng và đổi mới hôm nay.

Người xem có thể gặp lại những hình ảnh quá khứ nửa thế kỷ trước qua các góc chụp rất đẹp, như: cảnh trẻ mục đồng cưỡi trâu vui đùa (Tuổi thơ, Võ Viết Đức), những người nông dân đang dùng gàu sòng tát nước (Tát nước vào ruộng, Nguyễn Khoa Lợi), hình ảnh vạn đò Huế ngày xưa (Vạn đò ven sông, Võ Viết Đức), một cảnh rước dâu trên đường làng mộc mạc và chân tình, giàu bản sắc Huế xưa (Mùa cưới, Lê Đình Liên)… Huế đương đại và phát triển được thu qua rất nhiều bức ảnh thể hiện nghề truyền thống Huế, Festival Huế, lễ hội dân gian Huế, giao thông Huế, một số hình ảnh về công nghiệp Huế…

Trong lời giới thiệu sách, nhà phê bình Hồ Thế Hà nhận định: “Đây là hành trình lãng du để săn tìm vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên và không gian văn hóa Huế. Trên hành trình ấy, nghệ sĩ kịp rung cảm và lưu giữ những khoảnh khắc bừng ngộ của tâm hồn và nghệ thuật, tạo nên những tác phẩm lung linh, huyền ảo, có cả ánh sáng của vô thức và tiềm thức”. Nhận định ấy như một minh chứng cho giá trị tinh thần mà tập sách này mang lại.

Tập sách cho ta nhận ra những vấn đề cốt lõi của nhiếp ảnh Huế: Sự tiếp nối các thế hệ; sự đa dạng đề tài, sự linh hoạt trong kỹ thuật, bố cục, ánh sáng; sự sáng tạo trong thể loại; sự đồng hiện giữa ảnh màu và trắng đen; và trên hết, là sự độc đáo trong thi pháp và phong cách. Tất cả làm nên một diện mạo nhiếp ảnh Huế nửa thế kỷ vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa địa phương vừa toàn cầu. Vì thế tuyển tập “Huế - nửa thế kỷ nhiếp ảnh (1975 - 2025)” có sự tích hợp nội dung và nghệ thuật hấp dẫn, đáp ứng lòng mong đợi của chính các tác giả và của người thưởng thức.

Đặng Ngọc Nguyên
