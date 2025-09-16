Nhiếp ảnh cũng phải thích nghi

Anh Tuấn bên những “người bạn đồng hành” trong hành trình nhiếp ảnh

Huỳnh Ngọc Hiếu, sinh viên khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Huế, là một gương mặt trẻ tiêu biểu. Hiếu đến với nhiếp ảnh khá tình cờ, từ những bức ảnh chụp bằng điện thoại trong đời sống hàng ngày, để rồi gắn bó hơn khi có chiếc máy ảnh đầu tiên.

Sau gần 2 năm theo đuổi, thành công lớn nhất Hiếu nhận được không chỉ ở những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc ấn tượng, mà còn là sự ghi nhận, khen ngợi từ người thân, bạn bè. Với Hiếu, nhiếp ảnh mở ra cơ hội để kết nối, để trưởng thành, và để lưu giữ những câu chuyện đời thường bằng một ngôn ngữ giàu cảm xúc của ánh sáng.

Cậu xem máy ảnh như một “người bạn đồng hành”, đi đâu cũng mang theo để ghi lại khoảnh khắc sống động hiện hữu trong đời sống của con người Cố đô. Từ những hình ảnh còn nhiều bỡ ngỡ, ngại ngùng ban đầu, đến nay, nhiếp ảnh đã trở thành con đường đam mê của em. Hiếu chia sẻ: “Khoảnh khắc một bé bệnh nhi ung thư hôn má mẹ giúp em hiểu rằng nhiếp ảnh không chỉ đơn thuần là ghi hình, mà còn là cách kể một câu chuyện”. Với niềm đam mê lớn này, Hiếu xem nhiếp ảnh là công cụ song hành cùng nghề báo chí sau này.

Khác với Hiếu, Hoàng Đức Anh Tuấn đến với máy ảnh từ nhu cầu công việc. Nhưng chính Huế, với di tích và cảnh quan luôn làm say đắm lòng người, đã khiến anh gắn bó lâu dài hơn với nhiếp ảnh. Tuấn thẳng thắn: “Một trong những khó khăn lớn nhất để theo con đường nhiếp ảnh, cả bán chuyên lẫn chuyên nghiệp, có lẽ chính là kinh tế. Máy ảnh, ống kính, phụ kiện đều rất đắt, chưa kể công sức cho mỗi buổi chụp, chỉnh sửa cũng không hề ít”. Với Anh Tuấn, nghề ảnh không chỉ dừng ở chụp, mà còn đòi hỏi kiên trì, khả năng quan sát, giao tiếp và kỹ năng hậu kỳ. “Chỉ chụp đẹp thôi chưa đủ, bạn phải biết kể chuyện bằng hình ảnh, kết nối khách hàng và quảng bá sản phẩm”, Tuấn nói.

Không chỉ những người trẻ mới chập chững, nhiều nhiếp ảnh gia tại Huế cũng đã trải qua hành trình nhiều thử thách để gắn bó với nghề. Anh Nguyễn Vũ kể, cơ duyên đến với nhiếp ảnh bắt đầu từ niềm đam mê phim ảnh thuở nhỏ. Phải đến năm 2021, sau nhiều năm tích góp, anh mới có điều kiện đầu tư thiết bị và coi đây là công việc nghiêm túc. Khó khăn lớn nhất với anh là chi phí đầu tư và sự thiếu vắng người dẫn dắt. Tất cả kiến thức chụp ảnh, hậu kỳ, xây dựng phong cách anh đều tự học qua mạng. “Khởi nghiệp thì cái khó lúc nào cũng là khách hàng. Tay trắng, chưa có thành tích gì thì mấy ai dám thuê mình”, Vũ chia sẻ.

Qua trải nghiệm, anh nhận ra chụp ảnh không chỉ bấm máy, mà còn phải trau dồi kỹ năng chỉnh sửa, giao tiếp, marketing, thậm chí kiêm luôn stylist hay hướng dẫn viên cho khách. Trong thời đại bùng nổ công nghệ, đặc biệt với sự xuất hiện của AI, việc liên tục học hỏi càng trở nên cần thiết. Dù vậy, anh Vũ vẫn ưu tiên giữ lại “cái hồn thật” của bức ảnh bằng sự chỉnh sửa thủ công. Ở một góc nhìn lạc quan, anh cho rằng, Huế có nhiều lợi thế: Cảnh quan đa dạng, kiến trúc đặc sắc, cộng đồng nghệ sĩ sẵn sàng hỗ trợ thế hệ sau, lượng khách du lịch ổn định... Tất cả là môi trường thuận lợi để người yêu nhiếp ảnh nuôi dưỡng đam mê.

Chị Đỗ Sương - nữ nhiếp ảnh gia nhiều năm gắn bó với đất Cố đô, lại mang đến góc nhìn mềm mại hơn. “Mình đến với nhiếp ảnh vì yêu thích những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên. Huế có nhiều góc đẹp mà các tay máy yêu thích, nhưng cái khó của người lớn tuổi là công nghệ thay đổi quá nhanh”. Theo chị, góc nhìn của phụ nữ thường nhẹ nhàng, trong trẻo, đặc biệt khi chụp nữ sinh trong tà áo dài trắng hay các mệ bán hàng rong mặc áo dài tứ thân mộc mạc. Nó tạo nên những góc nhìn rất nữ tính.

Chị Sương cũng nhìn nhận, mỗi thời có một vẻ đẹp riêng. Máy cơ xưa tuy khó nhưng màu ảnh tự nhiên, trong khi máy số dễ sử dụng, linh hoạt, có thể xem trước bức ảnh - điều mà máy cơ không làm được. “Dù thời gian thay đổi, nhiếp ảnh vẫn luôn là món chơi tinh thần đậm chất nghệ thuật trong đời sống thường nhật. Tuổi trẻ hãy đam mê nhiếp ảnh hơn nữa, vì bộ môn này làm cho con người thêm yêu thiên nhiên, đất nước hơn”, chị tâm sự.