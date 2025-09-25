Ra mắt bạn đọc cuốn sách ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh quốc tế"

Ảnh bìa sách

Cuốn sách do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành quý III/2025, được trình bày công phu, in 4 màu trên giấy đẹp, khổ 20,6 x 20,6 cm, dày 236 trang. Từng trang sách như một khung cửa mở ra thế giới hình ảnh sống động: những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những khoảnh khắc đời thường bình dị, và cả những góc nhìn tinh tế về văn hóa, lịch sử.

Sau lời giới thiệu của Ban tổ chức Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ ba - Huế 2025, trọng tâm của cuốn sách là phần giới thiệu 200 tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu của 133 tác giả, được tuyển chọn từ 6.076 tác phẩm dự thi gửi về từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần như đủ cả 5 châu lục. Đây cũng chính là 200 tác phẩm đang được trưng bày tại Triển lãm Nhiếp ảnh quốc tế tổ chức tại thành phố Huế, kéo dài từ ngày 10 đến 30/9/2025. Sự gắn kết giữa triển lãm và ấn phẩm đã tạo nên một không gian nghệ thuật lan tỏa, đưa công chúng đến gần hơn với những khoảnh khắc nhiếp ảnh độc đáo.

Trong số này, có 20 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt Giải đồng hạng - những bức ảnh không chỉ gây ấn tượng về kỹ thuật mà còn lay động bởi chiều sâu cảm xúc. Đặc biệt, trong số đó có các tác phẩm của những nghệ sỹ nhiếp ảnh Huế như Lê Tấn Thanh, Lê Đình Hoàng. Điều đáng chú ý là có đến 9/20 tác phẩm đoạt giải đã chọn Huế làm chủ đề, trong đó không chỉ có tác giả Việt Nam mà còn có sự góp mặt của các tác giả quốc tế đến từ Mỹ, Ấn Độ, Sri Lanka… Sự đa dạng ấy cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của Huế trong con mắt bạn bè năm châu.

Bên cạnh đó, 180 tác phẩm còn lại được phân thành hai chủ đề chính: “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới” với 26 tác giả tham dự, khắc họa hình ảnh một cố đô vừa cổ kính vừa tràn đầy sức sống mới; và “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” với tác phẩm của 88 tác giả đến từ nhiều quốc gia, mang đến cái nhìn khách quan, đa chiều về đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè năm châu.

Những bức ảnh về Huế trong quyển sách

Có thể nói, cuốn sách “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh quốc tế” không chỉ là một ấn phẩm nghệ thuật mà còn là một nhịp cầu giao lưu văn hóa. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh, bạn đọc dễ dàng cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, con người Việt Nam - từ những di sản hàng trăm năm ở Huế đến những nụ cười hồn hậu trên khắp mọi miền. Sách vì thế vừa giàu giá trị thẩm mỹ, vừa góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, mến khách đến với bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, sự hiện diện rất đẹp và đầy sức cuốn hút của Huế trong nhiều trang sách đã một lần nữa khẳng định vai trò của thành phố Festival, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa. Giữa dòng chảy hội nhập, Huế đang bước vào vận hội mới, và qua ống kính của các nhiếp ảnh gia, diện mạo ấy trở nên sinh động, giàu sức gợi mở.

Ấn phẩm chắc chắn sẽ là món quà quý dành cho những ai yêu nhiếp ảnh, yêu nghệ thuật, cũng như những độc giả muốn khám phá và hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam qua góc nhìn đầy sáng tạo của bạn bè thế giới.