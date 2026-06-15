Xoay xở giữ con trong mùa hè

Các workshop được tổ chức vào mùa hè mang lại cơ hội trải nghiệm, khám phá cho trẻ em

6 giờ sáng, chị Bùi Thị Lan Anh, công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Phú Bài đã tất bật chuẩn bị bữa sáng cho hai con trước khi đến ca làm. Con trai lớn học lớp 5, con gái nhỏ học lớp 3. Cả hai đều đang nghỉ hè. Gia đình chị thuê một phòng trọ rộng chưa đầy 30m2. Hai vợ chồng đều làm công nhân, ông bà nội ngoại lại ở xa. “Năm ngoái nhiều hôm hai đứa con chỉ quanh quẩn trong phòng trọ. Vợ chồng tôi đi làm mà cứ thấp thỏm. Xóm trọ gần ao hồ nên rất sợ các cháu rủ nhau đi chơi rồi xảy ra chuyện”, chị Lan Anh kể.

Năm nay, chị Lan Anh cùng 4 gia đình có con trong độ tuổi tiểu học cùng góp tiền nhờ một cô giáo nghỉ hưu gần nhà trông các cháu. Buổi sáng, các em đến nhà cô ôn bài, đọc sách hoặc vui chơi. Đến chiều, cha mẹ tan làm sẽ đến đón về. Mỗi cháu đóng 1,5 triệu đồng mỗi tháng bao gồm cả tiền ăn trưa. Với gia đình công nhân, đây là khoản chi không nhỏ nhưng đổi lại là sự yên tâm.

Không phải gia đình nào cũng tìm được giải pháp như vậy. Anh Nguyễn Văn Đô ở phường Thuận Hóa có hai con đang học tiểu học. Vợ chồng anh đều làm việc theo giờ hành chính. Không có điều kiện cho con về quê suốt mùa hè, anh phải nhờ mẹ ruột và mẹ vợ luân phiên lên thành phố chăm cháu. “Mỗi bà giúp một tháng. Tháng còn lại hai vợ chồng phải sắp xếp công việc để thay nhau về nhà giữa buổi”, anh Đô chia sẻ.

Nhiều gia đình trẻ sống xa ông bà. Khi con nghỉ hè, cha mẹ vẫn làm việc từ sáng đến tối. Không ít người đành để con ở nhà một mình hoặc giao chiếc điện thoại trở thành “người giữ trẻ” bất đắc dĩ.

Chị Huỳnh Thị Lý ở phường An Cựu cho biết, mỗi ngày đi làm chị đều mở camera trong nhà để theo dõi con. "Buổi sáng kiểm tra xem con đã thức dậy chưa, trưa gọi điện nhắc ăn cơm, chiều lại dặn không được tự ý ra ngoài. Cả ngày làm việc nhưng lúc nào tôi cũng thấp thỏm".

Nỗi lo của phụ huynh không chỉ là nguy cơ đuối nước hay tai nạn thương tích. Điều khiến nhiều người trăn trở hơn là khoảng thời gian dài con ở nhà nhưng thiếu người đồng hành. Nhiều trẻ dành hàng giờ trước màn hình điện thoại hoặc máy tính. Thiết bị công nghệ có thể giúp giải trí nhưng không thể thay thế những cuộc trò chuyện với cha mẹ, những trò chơi cùng bạn bè hay những trải nghiệm thực tế.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Huế cho rằng, điều trẻ em cần trong dịp hè không chỉ là một nơi được trông giữ an toàn mà còn là môi trường để giao tiếp, vận động và trải nghiệm. “Khi ở nhà một mình trong thời gian dài hoặc quá lệ thuộc vào điện thoại, máy tính, trẻ dễ hình thành thói quen ít vận động, giảm tương tác xã hội và có thể gặp những tác động tiêu cực từ môi trường mạng. Nếu không thể dành nhiều thời gian cho con, phụ huynh nên tạo điều kiện để trẻ tham gia các hoạt động tập thể, lớp học kỹ năng, thể thao hoặc duy trì những khoảng thời gian trò chuyện, đồng hành cùng con mỗi ngày”, bà Hòa khuyến nghị.

Tại TP. Huế, trong dịp hè năm nay, nhiều lớp bơi miễn phí, hoạt động sinh hoạt hè, câu lạc bộ thiếu nhi và chương trình trải nghiệm kỹ năng được tổ chức tại các địa phương nhằm tạo thêm sân chơi an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế vẫn còn rất lớn, nhất là đối với con em công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều muộn, sau ca làm, chị Lan Anh lại tất tả đến đón hai con. Nhìn các con ríu rít kể chuyện một ngày học, chơi cùng bạn bè, chị phần nào yên tâm. Nhưng không phải gia đình nào cũng tìm được giải pháp phù hợp. Với nhiều phụ huynh, đặc biệt là công nhân và người lao động sống xa quê, câu chuyện gửi con trong ba tháng hè vẫn là nỗi trăn trở mỗi khi năm học khép lại.