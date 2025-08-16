  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 17/08/2025 20:20

Từ không gian sách đến bảo tàng tư nhân

HNN - Tổ chức trải nghiệm giáo dục steam cho các em học sinh; một đêm nghệ thuật ấm áp dành tặng cho những người mẹ; hành trình của một chuyến xe chở sách lên bản; trò chuyện với các bạn trẻ về kiến trúc Pháp…, những hoạt động ấy đã khiến tháng 8 được bắt đầu một cách ấm áp ở Không gian Sách và Văn hóa Huế - một điểm hẹn văn hóa dù mới, đã trở nên thân thương với Huế.

Tạo không gian sách để kết nối người yêu Huế, yêu sáchXây dựng thói quen đọc sách cho người trẻKết nối tour, tuyến cho bảo tàng tư nhân

 Không gian trưng bày ở Bảo tàng mỹ thuật Cecile Le Pham. Ảnh: P. THÀNH

Hướng đến những chương trình mới đang chờ đợi, lại muốn điểm qua chặng đường mà những người bạn - những thành viên của CLB Sách và Văn hóa Huế đã đi qua cùng độc giả, cùng các em học sinh, cùng các bậc phụ huynh… ở ngôi nhà Không gian sách và Văn hóa Huế tại 23 - 25 Lê Lợi (TP. Huế)

Trong tháng 7 qua, có hàng chục chương trình đã được tổ chức ở đây, từ talkshow về trà đến cuộc trò chuyện cùng chuyên gia về định hướng nghề cho giới trẻ; hay đào tạo kỹ năng marketing, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; thi giới thiệu sách dành cho bạn đọc trẻ… Một cách nhẹ nhàng và thấm, sau hơn một năm thành lập, Không gian Sách và Văn hóa Huế đã có trên 100 chương trình văn hóa, nghệ thuật đa dạng, phong phú. Và điều đặc biệt, tất cả đều được xã hội hóa.

Cũng câu chuyện xã hội hóa, cách đây vài ngày, Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham chính thức khai trương không gian trưng bày mới tại 49 - 51 Hàm Nghi (TP. Huế). Được thành lập từ tháng 7/2023, đây là bảo tàng tư nhân của một Việt kiều Pháp. Với tình yêu sâu nặng, bà Cecile Le Pham đã trở về, thành lập bảo tàng tư nhân ở đây với mong ước gìn giữ những di sản quý giá mà bà đã cất công sưu tầm.

Sau gần hai năm, Bảo tàng được mở rộng không gian trưng bày từ xã hội hóa, được kêu gọi bởi Sở Văn hóa & Thể thao cùng Bảo tàng Cecile Le Pham. Không chỉ dừng ở việc trưng bày các bộ sưu tập quý, Bảo tàng còn là nơi giao lưu với nghệ sĩ, học giả, cộng đồng sáng tạo, mở rộng mạng lưới kết nối văn hóa - nghệ thuật.

Và còn nữa, những dấu ấn văn hóa sâu nặng bên sông Hương, từ bức tượng Cô gái Việt Nam được điêu khắc gia Lê Thành Nhơn tặng cho Huế, đang được đặt trên công viên trước Trường Quốc Học Huế, đến bức tượng của chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu của ông, được làm nên từ tiền đóng góp của bạn bè, những người dân yêu nước từ trước 1975, đã được dựng trong không gian công viên gần cầu Trường Tiền. Hay gia tài nghệ thuật mà điêu khắc gia Điềm Phùng Thị và họa sư Lê Bá Đảng đã hiến tặng cho Huế, để nay Huế có 2 không gian văn hóa nghệ thuật đặc biệt bên sông Hương, trưng bày tác phẩm của hai tác giả - hai nghệ sĩ lớn.

Cụm từ xã hội hóa, từ một khái niệm có vẻ trừu tượng, đã được cụ thể hóa với Huế, bằng những cách làm, bằng những tấm lòng mà ở đó, gói trong một không gian sách, một bảo tàng tư nhân... còn là câu chuyện sâu nặng về những tấm lòng dành cho Huế. Họ có thể là một nghệ sĩ, một diễn giả, một ban nhạc trẻ, một nhà nghiên cứu, một giáo viên, một nhà báo, một kiến trúc sư, một nhà sưu tầm, một doanh nghiệp… đã gặp nhau ở tấm lòng với Huế. Họ đã góp thêm một bản sắc cho Huế - những không gian văn hóa - “nơi người Huế thương Huế tìm thấy nhau trong từng trang sách, từng nụ cười, từng âm thanh, từng hình nét... lặng thầm của lòng yêu thương”.

Kim Oanh
 Từ khóa:
không gian sáchbảo tàng tư nhânvăn hóa đọckết nối
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ Quảng Điền

Tuân thủ nghiêm ngặt về chất lượng, xây dựng uy tín sản phẩm, hình thành giá cả hợp lý, bảo đảm điều kiện pháp lý; chủ động hơn trong khâu phân phối; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để sản phẩm phát triển bền vững… là những vấn đề được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối đặc biệt quan tâm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ năm 2025 diễn ra chiều 16/8 tại xã Quảng Điền.

Kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ Quảng Điền
Kết nối tour, tuyến cho bảo tàng tư nhân

Cùng với thiết chế bảo tàng công lập, hệ thống bảo tàng tư nhân ở Huế được xem là điểm sáng trong việc phát huy các giá trị văn hóa, di sản và đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch. Tuy nhiên, việc xác lập hệ thống tour, tuyến vẫn tùy theo từng bảo tàng với những hướng đi riêng.

Kết nối tour, tuyến cho bảo tàng tư nhân
Kết nối từ nghị trường đến cử tri

Trong khi tại nghị trường, các đại biểu HĐND thành phố Huế trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa VIII, đồng thời thông tin kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị từ kỳ họp thứ 9, thì tại các địa phương, đông đảo cử tri cũng đang theo dõi sát sao.

Kết nối từ nghị trường đến cử tri
BRICS mở ra cánh cửa kết nối Việt Nam-Nam Mỹ

Chuyên gia quan hệ quốc tế Argentina, Marcelo Ramírez, khẳng định việc trở thành đối tác của BRICS sẽ giúp Việt Nam đa dạng hóa quan hệ, đồng thời tăng cường vị thế chính trị và ngoại giao.

BRICS mở ra cánh cửa kết nối Việt Nam-Nam Mỹ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top