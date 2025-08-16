Từ không gian sách đến bảo tàng tư nhân

Không gian trưng bày ở Bảo tàng mỹ thuật Cecile Le Pham. Ảnh: P. THÀNH

Hướng đến những chương trình mới đang chờ đợi, lại muốn điểm qua chặng đường mà những người bạn - những thành viên của CLB Sách và Văn hóa Huế đã đi qua cùng độc giả, cùng các em học sinh, cùng các bậc phụ huynh… ở ngôi nhà Không gian sách và Văn hóa Huế tại 23 - 25 Lê Lợi (TP. Huế)

Trong tháng 7 qua, có hàng chục chương trình đã được tổ chức ở đây, từ talkshow về trà đến cuộc trò chuyện cùng chuyên gia về định hướng nghề cho giới trẻ; hay đào tạo kỹ năng marketing, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; thi giới thiệu sách dành cho bạn đọc trẻ… Một cách nhẹ nhàng và thấm, sau hơn một năm thành lập, Không gian Sách và Văn hóa Huế đã có trên 100 chương trình văn hóa, nghệ thuật đa dạng, phong phú. Và điều đặc biệt, tất cả đều được xã hội hóa.

Cũng câu chuyện xã hội hóa, cách đây vài ngày, Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Pham chính thức khai trương không gian trưng bày mới tại 49 - 51 Hàm Nghi (TP. Huế). Được thành lập từ tháng 7/2023, đây là bảo tàng tư nhân của một Việt kiều Pháp. Với tình yêu sâu nặng, bà Cecile Le Pham đã trở về, thành lập bảo tàng tư nhân ở đây với mong ước gìn giữ những di sản quý giá mà bà đã cất công sưu tầm.

Sau gần hai năm, Bảo tàng được mở rộng không gian trưng bày từ xã hội hóa, được kêu gọi bởi Sở Văn hóa & Thể thao cùng Bảo tàng Cecile Le Pham. Không chỉ dừng ở việc trưng bày các bộ sưu tập quý, Bảo tàng còn là nơi giao lưu với nghệ sĩ, học giả, cộng đồng sáng tạo, mở rộng mạng lưới kết nối văn hóa - nghệ thuật.

Và còn nữa, những dấu ấn văn hóa sâu nặng bên sông Hương, từ bức tượng Cô gái Việt Nam được điêu khắc gia Lê Thành Nhơn tặng cho Huế, đang được đặt trên công viên trước Trường Quốc Học Huế, đến bức tượng của chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu của ông, được làm nên từ tiền đóng góp của bạn bè, những người dân yêu nước từ trước 1975, đã được dựng trong không gian công viên gần cầu Trường Tiền. Hay gia tài nghệ thuật mà điêu khắc gia Điềm Phùng Thị và họa sư Lê Bá Đảng đã hiến tặng cho Huế, để nay Huế có 2 không gian văn hóa nghệ thuật đặc biệt bên sông Hương, trưng bày tác phẩm của hai tác giả - hai nghệ sĩ lớn.

Cụm từ xã hội hóa, từ một khái niệm có vẻ trừu tượng, đã được cụ thể hóa với Huế, bằng những cách làm, bằng những tấm lòng mà ở đó, gói trong một không gian sách, một bảo tàng tư nhân... còn là câu chuyện sâu nặng về những tấm lòng dành cho Huế. Họ có thể là một nghệ sĩ, một diễn giả, một ban nhạc trẻ, một nhà nghiên cứu, một giáo viên, một nhà báo, một kiến trúc sư, một nhà sưu tầm, một doanh nghiệp… đã gặp nhau ở tấm lòng với Huế. Họ đã góp thêm một bản sắc cho Huế - những không gian văn hóa - “nơi người Huế thương Huế tìm thấy nhau trong từng trang sách, từng nụ cười, từng âm thanh, từng hình nét... lặng thầm của lòng yêu thương”.