Nghệ sĩ Việt - Đức cùng hợp xướng “Qua cầu gió bay”

HNN.VN - Những giai điệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam và các bản cổ điển phương Tây trong đêm nhạc hợp xướng “Qua cầu gió bay” đem đến cho người nghe một đêm nhạc dạt dào cảm xúc.

Dàn hợp xướng Lichtenberg đến từ Berlin, Đức trình diễn tại chương trình 

Chương trình hợp xướng “Qua cầu gió bay” diễn ra tối 11/10 tại Học viện Âm nhạc Huế do dàn hợp xướng của học viện phối hợp với dàn hợp xướng Lichtenberg đến từ Berlin, Đức tổ chức thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật tham dự.

Sự kiện là hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam.

Người nghe đã có một đêm thưởng thức nghệ thuật chất lượng với phần hợp xướng của 2 dàn hợp xướng. Ở đó, các giai điệu quen thuộc của Việt Nam như Trống cơm, Bèo dạt mây trôi, Qua cầu gió bay, Ngựa ô thương nhớ cùng với các tác phẩm thanh nhạc cổ điển phương Tây của Mozart, Mendelssohn, Reger và những nhà soạn nhạc khác… đã được các nghệ sĩ lần lượt trình diễn.

Theo ban tổ chức, thông qua hoạt động này, con người từ hai nền văn hóa sẽ có cơ hội làm quen, hiểu nhau hơn và cùng nhau tạo nên một trải nghiệm kết nối chung. Qua đó, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ và sự hiểu biết giữa hai quốc gia.

N. MINH
