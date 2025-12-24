Nỗi lo từ những ngôi trường thường xuyên bị ngập nước ở Thuận An

Sân trường ngập nước ảnh hưởng đến vui chơi của học sinh Trường tiểu học Phú Tân

Cô Nguyễn Thị Trúc Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Tân, phường Thuận An cho biết, mỗi mùa mưa đến, nguy cơ ngập nước luôn thường trực. Có những đêm mưa lớn, bảo vệ phải dậy từ nửa đêm để vận hành máy bơm đến sáng mới kịp thoát hết nước. Chỉ cần chậm một chút là nước tràn vào phòng học, nhất là dãy phòng học cũ.

Hiện nhà trường đang vận hành 3 máy bơm công suất lớn để bơm nước ra khỏi sân trường như một giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, theo cô Phương, nếu tình trạng này kéo dài mà không có sự đầu tư để khắc phục, thì việc nâng cao chất lượng giáo dục sẽ rất khó. “Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri HĐND thành phố, mong muốn các cấp quan tâm để đảm bảo an toàn và môi trường học tập ổn định cho học sinh”, cô Phương chia sẻ.

Tình trạng ngập úng kéo dài cũng đang làm khó Trường THCS Phú Tân, phường Thuận An. Thầy Tôn Thất Ái Đạm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường nằm ở vị trí thấp hơn mặt đường Quốc lộ 49B, khiến nước từ đường tràn vào khuôn viên mỗi khi mưa lớn. Khu vực xung quanh trước đây là các cánh đồng làm nơi thoát nước, nay hình thành khu đô thị mới, nhà cửa được xây dựng mới cao hơn so với mặt bằng của trường khiến nước ngập không có chỗ để thoát.

“Nhiều năm qua, vào mùa mưa lũ, thời gian học sinh phải nghỉ vì ngập nhiều hơn so với các trường khác. Hơn một tháng nay, chúng tôi phải tổ chức dạy bù vào cuối tuần mà vẫn chưa kịp tiến độ chương trình. Nhà trường rất mong có giải pháp chống ngập hiệu quả”, thầy giáo Tôn Thất Ái Đạm mong muốn.

Ông Hoàng Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An thông tin, thực trạng nhiều năm qua, nhiều trường trên địa bàn từ tiểu học, THCS đến THPT đều bị ngập bất cứ khi nào có mưa lớn, buộc học sinh phải nghỉ học, ảnh hưởng chất lượng dạy học. Nguyên nhân là do các trường xây dựng trước, nên thấp hơn mặt đường Quốc lộ 49B mới được nâng cấp sau này. Kèm với đó là khu vực xung quanh nhà cửa được xây dựng mới nên nước không thể thoát. Phường đã khảo sát nhiều lần, việc nâng sân có thể khiến nước chảy ngược vào các phòng học, còn nâng nền phòng học thì chi phí quá lớn. Do đó, cần sớm bố trí nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước và cơ sở vật chất trường học.

Trước thực trạng này, sự lo lắng của phụ huynh là điều dễ hiểu. Anh Nguyễn Hùng Việt có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Phú Tân trăn trở: “Thấy trường ngập liên tục, tôi rất lo. Dù trong sân trường được bơm nước và khô ráo vào giờ đi học, nhưng xung quanh khuôn viên trường lại có nước. Con còn quá nhỏ, đi học trong điều kiện như vậy không thể yên tâm”.

Mới đây, trước Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổ đại biểu số 10, Đoàn đại biểu HĐND thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An. Tại đây, các trường thường xuyên bị ngập úng đã phản ánh tình hình đến đại biểu HĐND thành phố. Tại buổi tiếp xúc này, đại diện Tổ đại biểu số 10 đã ghi nhận, trực tiếp đến kiểm tra tình hình ngập úng tại các trường và cho biết sẽ có đề xuất với HĐND thành phố để sớm bố trí vốn đầu tư, khắc phục trong thời gian đến.

Tình trạng ngập úng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, mà có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn cho học sinh. Vì vậy, cần một giải pháp tổng thể, đồng bộ và lâu dài để chấm dứt tình trạng ngập nước tại các trường học ở Thuận An.