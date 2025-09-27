Hàn Quốc - Việt Nam tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược

Dây chuyền lắp ráp máy giặt tự động hóa của Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (100% vốn Hàn Quốc). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Từ ngày 22-27/9, Chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tế nhằm phát triển năng lực hoạch định chính sách chiến lược dành cho các nhà lãnh đạo chiến lược cấp cao Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố Gwacheon của Hàn Quốc.

Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam gồm 13 thành viên, do ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - làm trưởng đoàn.

Chương trình do Học viện phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Phát triển nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc (NHI) tổ chức, tập trung chuyên sâu về chính sách chuyển đổi số dựa trên Trí tuệ Nhân tạo (AI), chuyển đổi khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chương trình được thiết kế tạo cơ hội cho các cán bộ Việt Nam tiếp cận nhiều nội dung phong phú chuyên sâu về chính sách chuyển đổi số dựa trên AI, chính sách chuyển đổi khoa học và công nghệ R&D và tìm hiểu về hành trình của Hàn Quốc trong đổi mới khoa học và chuyển đổi số.

Trong thời gian ở Hàn Quốc, đoàn cũng có cơ hội tham quan nhà máy sản xuất thông minh, Viện R&D ứng dụng công nghệ điện tử và công nghệ thông tin, Công viên Khoa học LG, Viện Khoa học cơ bản Hàn Quốc, Viện Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ…

Những hoạt động này đã mang lại cho đoàn cán bộ lãnh đạo của Việt Nam góc nhìn thực tế và sinh động về thực tiễn đổi mới sáng tạo, cũng như những kinh nghiệm thành công trong việc phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Hàn Quốc.

Chương trình trao đổi được thực hiện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam đặt mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong đó coi chuyển đổi số là một đột phá chiến lược.

Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính, là giải pháp đột phá hàng đầu để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại và nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Chương trình trao đổi là minh chứng sống động cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng sâu sắc và hiệu quả giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vừa qua.

Trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động, quan hệ hợp tác hiệu quả và bền vững nhiều năm qua giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) càng phát huy tác dụng, thể hiện qua nhiều chương trình và dự án hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu.

Điển hình là Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam” giai đoạn 2013-2016, giúp đào tạo một thế hệ cán bộ lãnh đạo cấp cao với kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu quản lý hiện đại.

Tiếp nối thành công đó, giai đoạn 2016-2018, hai bên đã triển khai Dự án hợp tác nghiên cứu “Chương trình Đối tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển (DEEP) vì tầm nhìn Việt Nam,” tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển từ Hàn Quốc, qua đó định hướng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Trong khuôn khổ các dự án hợp tác, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức sáu đoàn cán bộ cấp chiến lược, nhiệm kỳ Đại hội XII, sang học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc, mang lại những kết quả tích cực cả về nội dung chương trình lẫn công tác tổ chức.

Chương trình được đánh giá cao nhờ tính thiết thực và hiệu quả trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo Việt Nam.

Hiện tại, hai bên đã và đang triển khai Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam” giai đoạn 2022-2024 và 2023-2025 dành cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII và khoá XIV, thể hiện sự cam kết lâu dài của KOICA trong việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam./.