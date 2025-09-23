Di sản văn hóa trong thực hành nghệ thuật đương đại

Người xem ngắm nhìn tác phẩm mang hơi thở đương đại

Phát biểu khai mạc, TS. Võ Quang Phát, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Nghệ thuật khẳng định, Huế - vùng đất di sản văn hóa thế giới, là bối cảnh lý tưởng để các nghệ sĩ trong và ngoài nước cùng hội tụ, tái hiện vẻ đẹp của di sản qua lăng kính nghệ thuật đương đại.

Triển lãm giới thiệu 80 tác phẩm với chất liệu và hình thức đa dạng, từ sơn mài, acrylic, điêu khắc, mixed media… phản ánh sự sáng tạo, giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Các tác phẩm nổi bật có thể kể đến như “Sức sống còn lại” của Giáo sư Amrit Chusuwan (Thái Lan), khai thác sự biến đổi của nghệ thuật qua thời gian; “Giao tiếp liên văn hóa” của Keisuke Kawahara (Nhật Bản), kết hợp kim loại và thạch cao truyền thống; “Lời chào vì hòa bình” của Kim Deuk Jin (Hàn Quốc), gửi gắm ước nguyện hòa bình; “Tiếp nối truyền thống thả cờ” của Kongkham Vantheuangs (Lào), tái hiện nghi lễ tôn giáo; hay “Hương Thời Gian” của họa sĩ Việt Nam Đặng Thị Thu An, gợi nhớ ký ức áo dài và hoàng thành Huế.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các nghệ sĩ quốc tế, nghệ sĩ khách mời, và các nhà tài trợ đã đồng hành. Sau nghi thức cắt băng, đông đảo công chúng, sinh viên và giới nghiên cứu nghệ thuật đã tham quan, thưởng lãm và giao lưu cùng các tác giả.

Triển lãm mở cửa từ ngày 24/9 - 12/10 tại Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.