Đón đọc số báo ngày thứ Bảy, 11/7/2026

Trang nhất số báo hôm nay





Nổi bật trong số báo này, trên trang nhất, trang 2 và 3 là những thông tin quan trong về ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 2, HĐND TP. Huế khóa IX (10/7), các đại biểu nghe UBND thành phố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT - XH); xem xét, thông qua nhiều nghị quyết (NQ) quan trọng, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển kinh tế di sản, công nghệ số, an sinh xã hội và hoàn thiện bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, báo cáo thẩm tra; tập trung phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, nguyên nhân và các “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển để đề xuất các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, có thể triển khai ngay sau kỳ họp.

Kính mời bạn đọc theo dõi các nội dung quan trọng trên số báo.

Trang 7, tác giả Nguyễn Khánh phản ánh tình trạng xuất hiện nhiều vết nứt, lún ở điểm tiếp giáp giữa đường dẫn với mặt cầu bắc qua sông Như Ý (nối hai khu A và B - Khu đô thị mới An Vân Dương), dù công trình chỉ mới thông xe tạm thời. Sau khi nhận được phản ánh, ngày 10/7, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đô thị xanh đã cử cán bộ kỹ thuật đến cầu Như Ý để kiểm tra và ghi nhận thực tế hiện trường. Đồng thời, cung cấp thêm những thông tin về những vấn đề liên quan.

Gương mặt ba đóa hoa cùng lớp chuyên Văn trên số báo này

Trong số này, Huế ngày nay cũng giới thiệu 3 “đóa hoa” chung lớp chuyên Văn trường THPT chuyên Quốc Học - Huế cùng sở hữu bài thi ngữ văn 9,75 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua, gồm: Trần Đặng Trâm Anh, Trần Tuệ Khả Ái và Lê Hoàng Thanh Hà.