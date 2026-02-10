Du khách thích thú xem tái hiện lễ thiết triều Nguyên đán

Bá quan văn võ tiến vào khu vực sân đại triều điện Thái Hòa theo đúng thứ bậc phẩm cấp

Trong buổi sáng mùa xuân nắng nhẹ, sân Đại triều rộn ràng vang lên âm thanh nhạc lễ cung đình. Đoàn nghi trượng, quan văn, quan võ trong trang phục triều phục truyền thống lần lượt tiến vào vị trí theo đúng thứ bậc phẩm cấp, tái hiện khung cảnh trang nghiêm của một buổi thiết Đại triều đầu năm mới dưới Triều Nguyễn.

Nguyên đán là một trong những lễ triều hội quan trọng nhất trong năm của triều đình nhà Nguyễn, được tổ chức vào ngày mồng một Tết. Trong dịp này, nhà vua sẽ thiết Đại triều tại điện Thái Hòa để tiếp nhận lời chúc mừng từ bá quan văn võ, đồng thời ban bố các chỉ dụ đầu xuân. Sau đó, triều đình tiếp tục thiết Thường triều tại điện Cần Chánh với các nghi thức mang tính nội cung.

Tại buổi tái hiện, hình ảnh nhà vua ngự giá từ điện Cần Chánh, đi qua Đại Cung Môn và tiến vào điện Thái Hòa được phục dựng sinh động. Các quan văn võ đứng chầu hai bên sân Đại triều, thực hiện nghi thức dâng biểu chúc mừng Nguyên đán. Tiếp đó, triều đình tuyên đọc chỉ dụ ban ân của nhà vua trong tiếng Đại nhạc và Tiểu nhạc trang nghiêm, tạo nên không gian lễ nghi đặc trưng của Hoàng cung.

Sau phần thiết Đại triều, nhà vua hồi cung về điện Cần Chánh để tiếp tục các nghi thức đầu xuân. Tại đây, các hoàng đệ, hoàng tử và thân công tiến hành lễ bái mừng vua, tiếp đến là nghi thức ban yến tiệc và thưởng xuân cho các quan lại, thể hiện sự gắn kết và ban ân của triều đình trong dịp đầu năm mới.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết lễ thiết triều Nguyên đán thời Nguyễn được đơn vị tổ chức tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa từ năm 2021. Trước khi thực hiện, các nghi thức đã được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên sử liệu triều Nguyễn. Trang phục của vua, quan văn, quan võ và các thành phần tham dự được phục dựng theo đúng quy chuẩn cung đình, nhằm đảm bảo tính chân thực và giá trị lịch sử.

Theo ông Trung, việc tái hiện các nghi lễ cung đình là cách giúp công chúng tiếp cận di sản một cách trực quan, sinh động. Qua đó, người dân và du khách có thể hiểu rõ hơn về đời sống lễ nghi của Triều Nguyễn, cũng như cảm nhận sâu sắc không khí Tết cổ truyền trong Hoàng cung Huế.

Theo dõi buổi lễ, chị Nguyễn Thu Trang (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ đây là lần đầu tiên chị được chứng kiến một nghi lễ cung đình được tái hiện ngay tại Đại Nội. “Đây là trải nghiệm rất đặc biệt, giúp tôi hiểu thêm về văn hóa Triều Nguyễn và nét đẹp Tết truyền thống của Huế”, chị Trang nói.

Việc tái hiện lễ thiết triều Nguyên đán không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản cung đình Huế, mà còn mang đến cho công chúng một hành trình trở về với không khí Tết xưa. Trong không gian di sản đặc biệt của Đại Nội, những nghi lễ từng chỉ diễn ra trong Hoàng cung nay được tái hiện sống động, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Cố đô Huế mỗi độ xuân về.

Một số hình ảnh tại lễ thiết triều Nguyên đán được tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa:

Toàn cảnh lễ thiết triều Nguyên đán (Ảnh: HH)

Nguyên đán là nghi lễ triều hội quan trọng của triều đình nhà Nguyễn

Không khí Tết cổ truyền trong không gian Hoàng cung xưa được tái hiện

Các quan dâng biểu chúc mừng nhà vua một năm mới an khang

Trong buổi lễ, còn có các nghi thức biểu diễn đại nhạc, tiểu nhạc mừng năm mới (Ảnh: HH)

Trang phục của vua, quan văn, quan võ và các thành phần tham dự được phục dựng theo đúng quy chuẩn cung đình, nhằm đảm bảo tính chân thực và giá trị lịch sử

Sau khi điện Thái Hòa hoàn thành trùng tu lớn và cuối năm 2024, lễ thiết triều Nguyên đán được thường xuyên tái hiện vào các dịp đặc biệt trong năm để phục vụ du khách tham quan

Điệu múa cung đình "Lục triệt hoa mã đăng" lần đầu tiên được tái hiện tại lễ thiết triều Nguyên đán

Du khách hào hứng theo dõi chương trình