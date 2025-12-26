  • Huế ngày nay Online
Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả hoạt động

HNN.VN - Chiều 26/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Phụ trách Liên minh HTX phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị các nội dung quan trọng cho Đại hội Liên minh HTX thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là hạn chế về nguồn kinh phí hỗ trợ, song Liên minh HTX thành phố đã nỗ lực triển khai đạt 4/5 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 1 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Riêng chỉ tiêu xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị chưa thực hiện được do chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ.

Công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX được đẩy mạnh. Cụ thể, đến cuối năm 2025, Liên minh HTX thành phố đã thành lập 12 HTX mới và kết nạp thêm 6 HTX, tổ hợp tác thành viên, đạt 100% kế hoạch.

Hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho HTX được triển khai hiệu quả. Liên minh HTX đã ký kết chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX với Hội Doanh nhân trẻ thành phố nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân giai đoạn 2025 - 2030. Ký kết chương trình hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ thành phố và Liên hiệp HTX thương mại TP. Hồ Chí Minh để kết nối chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các HTX, doanh nghiệp trẻ...

Hội nghị cũng đã xem xét, thông qua các văn bản dự thảo phục vụ Đại hội Liên minh HTX thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 1/2026 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin, ảnh: Thanh Thảo
