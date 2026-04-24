Liên minh Hợp tác xã thành phố dâng hoa, báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Liên minh HTX thành phố cùng đại diện tiêu biểu của các HTX trên địa bàn. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và niềm kính trọng đối với công lao to lớn của Người.

Tại buổi lễ, bà Huyền Tôn Nữ Diễm Thúy, Phó C hủ tịch Liên minh HTX, đại diện Liên minh HTX thành phố đã báo công lên Bác những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành ban hành hơn 70 văn bản và triển khai 8 chương trình phối hợp nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh với hàng trăm tin, bài, phóng sự; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động phổ biến Luật HTX năm 2023 đến cán bộ, thành viên.

Trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển HTX, toàn thành phố đã thành lập mới 60 HTX, 45 tổ hợp tác; tổ chức 71 lớp đào tạo, tập huấn cho hơn 2.600 lượt cán bộ HTX. Nhiều mô hình sản xuất gắn với sản phẩm chủ lực, OCOP, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số được xây dựng và nhân rộng. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các HTX.

Nguồn lực đầu tư từ Trung ương và địa phương đã hỗ trợ 22 HTX nâng cấp hạ tầng, máy móc thiết bị với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng; nhiều dự án được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Phong trào thi đua trong khu vực kinh tế tập thể cũng đạt nhiều kết quả tích cực với hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

Phát huy những kết quả đạt được, Liên minh HTX thành phố khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng HTX phát triển bền vững.