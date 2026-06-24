Ngày hội của khát vọng, trách nhiệm và tinh thần tiên phong

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện Thành phố Hà Nội là lực lượng xung kích, đi đầu trong các hoạt động tình nguyện và đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô.

Với định hướng rõ nét về phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn, tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới; Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII không chỉ là dịp để các cấp bộ Đoàn nhìn lại một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, mà còn là thời điểm xác lập tầm nhìn, bắt tay ngay vào cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Rạng rỡ sắc xanh tuổi trẻ

Diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII có 786 đại biểu về dự. Đại biểu trẻ nhất năm nay mới 16 tuổi, là em Trương Nguyễn An Nhiên, hiện đang học lớp 10 Trường trung học phổ thông Chuyên Quốc học Huế.

Trong bốn năm học trung học cơ sở, An Nhiên đều là học sinh xuất sắc với điểm trung bình trên 9. Cùng với thành tích học tập nổi bật, nữ đại biểu người Huế còn được nhiều bạn bè biết đến qua lĩnh vực nghệ thuật, nhất là tại Festival Piano-Guitar các năm 2020 và 2023, Liên hoan Piano, Keyboard, Guitar không chuyên “Phím đàn xanh” năm 2023…

Không chỉ là một đoàn viên năng động trong những hoạt động ở cả nhà trường và địa phương, em còn thường xuyên phát huy tài năng thông qua Câu lạc bộ nhảy của trường, góp mặt ở nhiều chương trình thể thao, nghệ thuật ở nơi sinh sống.

Trở thành đại biểu chính thức, đại diện cho đoàn viên, sinh viên thành phố Huế tại “ngày hội của thanh niên”, An Nhiên rất tự hào. “Tôi cảm thấy vinh dự và cũng thật may mắn khi không ngừng cố gắng, tích lũy kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thường xuyên học hỏi từ những người đi trước. Đây chính là hành trang quý báu tôi mang đến Đại hội lần này”, nữ sinh Trường Quốc học Huế nói.

Cũng là một gương mặt đại biểu đầy nhiệt huyết, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tuấn Ngọc mang đến Đại hội một “món quà” đặc biệt ý nghĩa. Đó là nhạc phẩm “Áo xanh gọi tương lai” - ca khúc chính thức của Đại hội. Ca sĩ, nhạc sĩ sinh năm 2000 cho hay, tác phẩm chứa đựng một thông điệp giản đơn nhưng đầy ý nghĩa: Tương lai được kiến tạo hằng ngày, hằng giờ từ chính những hành động của lớp người trẻ hôm nay. “Trong thời chiến, màu áo xanh gắn với hình ảnh những người chiến sĩ anh dũng, bất khuất. Ngày nay, màu xanh tượng trưng cho hòa bình, hy vọng, phát triển. Nhưng trong tất cả các thời kỳ, chiếc áo xanh luôn gợi nhớ đến hình ảnh tiên phong của thanh niên Việt Nam. Ở những nơi khó khăn nhất, trên các lĩnh vực mới mẻ nhất, màu áo xanh thanh niên luôn có mặt, xung kích và hăng hái đi đầu. Khoác lên mình màu áo xanh, mỗi bạn trẻ lại có thêm lý tưởng, sống thêm trách nhiệm, được bồi đắp thêm khát vọng xây dựng đất nước hùng cường”, Đại úy Tuấn Ngọc chia sẻ.

Từng giành nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như “Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân” và “Chiến sĩ thi đua toàn quân” năm 2025, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” năm 2024…, đồng thời có hàng chục tác phẩm giành giải cao ở các cuộc thi trong nước và ở nước ngoài, Đại úy Ngọc tâm đắc nhất với ca khúc “Áo xanh gọi tương lai”. “Có những câu hát trong bài, tôi đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Tôi muốn bài hát không dừng lại ở việc truyền đạt thông điệp, mà phải thật sự tạo được sự đồng cảm để mỗi người trẻ đều có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Không chỉ có ước mơ, hoài bão, mà còn cả áp lực, khó khăn, thách thức và trách nhiệm với bản thân, với Tổ quốc”, anh nhớ lại.

Đại hội của đổi mới sáng tạo

Nhiều ngày trước khi Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII khai mạc, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã tăng cường tuyên truyền theo hướng đa nền tảng, đa phương thức và tương tác.

Theo thống kê ban đầu, tính đến hết nửa đầu tháng 6 vừa qua, đã có hơn 70 nghìn thông điệp của đoàn viên, thanh niên Việt Nam trên khắp thế giới gửi về Đại hội. Trong số đó, có hàng loạt đề xuất, sáng kiến, hiến kế đầy tâm huyết nhằm trực tiếp tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, góp phần phát triển phong trào thanh niên.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, vận động viên đội tuyển bắn súng quốc gia, nhắn gửi: “Mỗi thành tích đều được tạo nên từ kỷ luật, bản lĩnh và sự bền bỉ vượt qua chính mình. Trên hành trình rèn luyện và thi đấu, có những thời điểm áp lực rất lớn, nhưng màu cờ Tổ quốc, niềm tin của đồng đội và khát vọng cống hiến luôn là động lực để tôi bước tiếp. Tôi xin chúc thế hệ Việt Nam hôm nay sẽ luôn nuôi dưỡng ước mơ, dám thử thách, dám bền bỉ theo đuổi mục tiêu và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho đất nước”.

Cũng là một Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, anh Phùng Quang Trung, người đã cùng các cộng sự trong nhóm Skyline phục dựng miễn phí hàng nghìn bức ảnh liệt sĩ và chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng từ năm 2022 mong muốn thời gian tới, tổ chức Đoàn xem xét xây dựng mô hình “Ngân hàng ký ức số”. Theo đó, đây không chỉ là nơi lưu trữ hình ảnh, tư liệu, câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân chứng lịch sử…, mà còn là không gian để đoàn viên, thanh niên trực tiếp tri ân bằng năng lực của thời đại số.

Từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Nghệ An, đồng chí Lữ Thành Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hùng Chân, một trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, kỳ vọng: “Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, muốn vươn ra biển lớn, người trẻ phải có một nền tảng văn hóa vững chắc. Muốn người trẻ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trước hết tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để họ được trải nghiệm, thực hành và lan tỏa niềm tự hào về văn hóa dân tộc...”.

Theo đồng chí Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, trước thềm Đại hội, các thông điệp của thanh niên cả nước được tiếp nhận thông qua công cụ chatbot gắn với hai trang fanpage chính thức “Cổng thông tin Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” và “Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn” trên nền tảng mạng xã hội Facebook Messenger.

Song song với những hình thức tuyên truyền trực quan tại các tuyến phố, sân bay, nhà ga và không gian công cộng, Trung ương Đoàn đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông trên môi trường số để thanh niên đồng hành với ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Hàng trăm nghìn đoàn viên, thanh niên đã cùng thay khung ảnh đại diện cá nhân hướng về Đại hội trên mạng xã hội.

Cùng với triển lãm theo phương thức truyền thống tại Đại hội, Trung ương Đoàn vận hành một triển lãm số để tuổi trẻ Việt Nam trên toàn cầu có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, hình ảnh liên quan. Ngoài ra, sẽ có một chương trình nghệ thuật lớn theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trong giới trẻ để thanh niên cả nước cùng hòa mình vào không khí sôi nổi của Đại hội.

Tiên phong trong kỷ nguyên mới

Không chỉ đổi mới về phương thức tuyên truyền, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII còn diễn ra theo hướng tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ. Thay vì kéo dài khoảng 2,5 ngày với năm phiên làm việc, Đại hội lần này được rút gọn còn hai ngày với bốn phiên làm việc.

Công tác tổ chức Đại hội được triển khai theo tinh thần “không giấy tờ”. Toàn bộ chương trình, tài liệu, thông tin và các nội dung phục vụ đại biểu đều được tích hợp trong ứng dụng thông minh “Thanh niên Việt Nam” có sẵn. Trước thềm Đại hội, nhiều diễn đàn số đã được mở trên ứng dụng để các đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến từ sớm, từ xa. Các diễn đàn này sẽ tiếp tục được vận hành ứng với 10 tổ thảo luận trực tiếp và năm diễn đàn chuyên đề về giáo dục lý tưởng, vai trò tiên phong, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, đổi mới nội dung hoạt động… gắn với các nghị quyết mà Đảng đã đề ra.

Về những điểm mới trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Dự thảo báo cáo xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, năm nhiệm vụ đột phá và bảy đề án trọng điểm bám sát yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, có tính khả thi cao, dễ theo dõi và đánh giá kết quả triển khai.

Với định hướng rõ nét về khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn cũng như tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới, tin tưởng rằng, Đại hội sẽ trở thành cơ sở vững chắc để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của tuổi trẻ, hướng tới những trang sử rạng rỡ của đất nước dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm ngày thành lập Đoàn.

https://nhandan.vn/ngay-hoi-cua-khat-vong-trach-nhiem-va-tinh-than-tien-phong-post971292.html