Sống khỏe từ những ruộng sen

HNN - Trên đường đến bãi tắm biển Vinh Thanh, những ruộng sen hai bên đường đang kỳ nở rộ, trải màu hồng tít tắp. Đó là thành quả lao động cũng là tâm huyết của ông Phan Bá Ly (thôn 2, xã Phú Vinh), giúp ông thu lãi ròng gần 250 triệu mỗi năm, đồng thời góp phần làm đẹp cảnh quan cho quê hương.

 Ông Ly kiểm tra quá trình sinh trưởng của sen

Vẻ đẹp của những cánh đồng sen “níu” chúng tôi tấp xe vào bóng mát ven đường, tận hưởng không gian thanh khiết. Vừa lúc ông Phạm Bá Ly với đôi ủng lấm lem bùn đất, đang dọc theo những cánh ruộng kiểm tra sự phát triển của lứa sen đang gần đến ngày thu hoạch.

Sáu năm nay, ông Ly canh tác, trồng sen trên diện tích 3ha. “Tháng 1 bắt đầu trồng, đến tháng 5 là thu hoạch hạt. Sau đó sẽ thu hoạch củ. Quá trình canh tác, phải bám ruộng, kiểm tra sự sinh trưởng, phun thuốc trừ sâu, bón phân, diệt ốc bươu…” - ông Phạm Bá Ly nói về quá trình sản xuất. Đồng thời cho biết: Hạt sen vùng này thơm, bở nên giá cao hơn những nơi khác, giá trung bình từ 200.000 đồng - 220.000 đồng/kg, có năm lên đến 270.000 đồng/kg hạt khô và bao giờ cũng hút hàng. Với diện tích 3ha, sau khi trừ chi phí thuê ruộng và mọi chi phí khác, lãi ròng từ hạt sen mà gia đình ông thu được dao động tầm 30 triệu đồng/vụ; từ củ sen hơn 200 triệu đồng/vụ.

Câu chuyện “bén duyên” với sen được ông Ly kể đầy cảm xúc. Trước đây, ông mưu sinh bằng nghề thợ kép, sử dụng chiếc bay thợ nề để tô vẽ, tạo hình các linh vật, hoa văn trang trí trên những công trình tâm linh, đình chùa, lăng mộ… Ông luôn chú tâm học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, kỹ thuật, nâng cao tay nghề, không quản ngại nắng mưa, nhọc nhằn, đổ mồ hôi để đảm bảo cho gia đình có cuộc sống no đủ.

Công của thợ kép lành nghề bao giờ cũng cao nên thu nhập của ông luôn ổn định. Nhờ đức tính chịu thương, chịu khó, theo bạn nghề rong ruổi từ địa phương này sang địa phương khác làm nghề nên ông Ly không bao giờ thiếu việc. Nhờ vậy, vợ chồng ông nuôi các con ăn học, tốt nghiệp đại học. Cách đây 6 năm, chính quyền xã Vinh Thanh (nay thuộc xã Phú Vinh) khuyến khích người dân trên địa bàn sử dụng đất trũng bỏ hoang để trồng sen, phát triển kinh tế, đồng thời địa phương có định hướng quy hoạch vùng trồng sen, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, từ đó ông chuyển hướng sang trồng sen.

Ông Ly chia sẻ: Thời điểm đó các con tôi đang ở độ tuổi rất cần sự gần gũi, quan tâm, bảo ban của người cha. Có công việc “ngay sát nách nhà”, đảm bảo thu nhập, làm điểm tựa tinh thần cho con cái, vừa góp chút sức để làm đẹp cảnh quan, thu hút khách du lịch nên tôi là một trong những người đầu tiên hưởng ứng phong trào trồng sen của địa phương.

Từ vụ sen đầu tiên cho đến bây giờ, ông Ly ngày ngày lội 3ha ruộng, dồn tâm huyết, đổ mồ hôi để những vụ thu hoạch luôn có hiệu quả. Hạt và củ sen đều có mối quen đến thu mua tận ruộng. Ông cũng lên mạng tìm tòi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc thu hoạch củ sen, thay vì trước đây đào củ bằng phương pháp thủ công, vất vả, kém hiệu quả. Gần 250 triệu đồng lãi ròng mỗi năm là thành quả lao động để ông Ly “sống khỏe” với sen. Niềm vui được nhân lên khi mỗi mùa sen nở rộ, Phú Vinh được tô thêm hương sắc.  

Trên địa bàn xã Phú Vinh hiện có gần 15 hộ trồng sen với tổng diện tích khoảng 20ha. Đánh giá cao tinh thần và hiệu quả sản xuất của ông Phan Bá Ly, ông Trần Đình Nguyện, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Vinh cho biết: Suốt mùa sen, ngày nào ông Ly cũng “ngồi trên đồng”. Gia đình ông có diện tích canh tác lớn nhất và năng suất, chất lượng sản phẩm cũng tốt nhất. Sau khi thu hoạch sen, trong 2 tháng rảnh rỗi, ông Ly lại đi làm thợ kép, tăng thêm thu nhập, không để thời gian trống. Tinh thần lao động sản xuất và hiệu quả kinh tế đạt được từ bàn tay, khối óc của người nông dân cần cù, chăm chỉ Phan Bá Ly là tấm gương, động lực là để người dân trên địa bàn cố gắng, nỗ lực sản xuất, phát triển kinh tế. 

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí quyết đơn giản để sống khỏe: chỉ cần 7.000 bước mỗi ngày

Thay vì con số 10.000 bước chân như cộng đồng vẫn thường nghe, một nghiên cứu công bố trên Lancet Public Health đã xác nhận: chỉ với 7.000 bước mỗi ngày, chúng ta có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính, bao gồm sa sút trí tuệ, tiểu đường, bệnh tim mạch và thậm chí là tử vong sớm.

Biển Huế “say lòng người”

“Bãi biển Huế được biết tới là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng thú vị nhất mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với xứ Kinh kỳ. Vẻ đẹp của những bãi biển Huế có thể gói gọn trong 3 từ ‘say lòng người’”... Đó là những mỹ từ ngọt ngào mà trang vinpearl.com dành để giới thiệu về những bãi biển tuyệt đẹp của Huế. Cùng với đó, trang này gợi ý 10 bãi biển đẹp mà du khách nên thu xếp để trải nghiệm, check-in khi đến thăm Huế, gồm: Thuận An, Hải Dương, Vinh Thanh, Lăng Cô, Cảnh Dương, Hàm Rồng, Tân Cảnh Dương, Hải Bình, Bình An, Phú Diên.

Nhặt rác hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Sáng 1/6, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), UBND TP. Huế chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân khu 4 tổ chức Chương trình Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, phát động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” và Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” năm 2025.

Ông Hóa dân vận khéo

Năm 2024, người dân thôn 2, xã Vinh Thanh (Phú Vang) đã đóng góp kinh phí gần 400 triệu đồng và hiến đất để bê tông hai tuyến đường, lắp đặt hai hệ thống điện chiếu sáng, sửa chữa nhà văn hóa, cổng chào thôn và thực hiện tốt nhất các cuộc vận động. Để đạt được kết quả đó, có vai trò quan trọng của ông Trần Thanh Hóa, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.

