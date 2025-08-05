Sống khỏe từ những ruộng sen

Ông Ly kiểm tra quá trình sinh trưởng của sen

Vẻ đẹp của những cánh đồng sen “níu” chúng tôi tấp xe vào bóng mát ven đường, tận hưởng không gian thanh khiết. Vừa lúc ông Phạm Bá Ly với đôi ủng lấm lem bùn đất, đang dọc theo những cánh ruộng kiểm tra sự phát triển của lứa sen đang gần đến ngày thu hoạch.

Sáu năm nay, ông Ly canh tác, trồng sen trên diện tích 3ha. “Tháng 1 bắt đầu trồng, đến tháng 5 là thu hoạch hạt. Sau đó sẽ thu hoạch củ. Quá trình canh tác, phải bám ruộng, kiểm tra sự sinh trưởng, phun thuốc trừ sâu, bón phân, diệt ốc bươu…” - ông Phạm Bá Ly nói về quá trình sản xuất. Đồng thời cho biết: Hạt sen vùng này thơm, bở nên giá cao hơn những nơi khác, giá trung bình từ 200.000 đồng - 220.000 đồng/kg, có năm lên đến 270.000 đồng/kg hạt khô và bao giờ cũng hút hàng. Với diện tích 3ha, sau khi trừ chi phí thuê ruộng và mọi chi phí khác, lãi ròng từ hạt sen mà gia đình ông thu được dao động tầm 30 triệu đồng/vụ; từ củ sen hơn 200 triệu đồng/vụ.

Câu chuyện “bén duyên” với sen được ông Ly kể đầy cảm xúc. Trước đây, ông mưu sinh bằng nghề thợ kép, sử dụng chiếc bay thợ nề để tô vẽ, tạo hình các linh vật, hoa văn trang trí trên những công trình tâm linh, đình chùa, lăng mộ… Ông luôn chú tâm học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, kỹ thuật, nâng cao tay nghề, không quản ngại nắng mưa, nhọc nhằn, đổ mồ hôi để đảm bảo cho gia đình có cuộc sống no đủ.

Công của thợ kép lành nghề bao giờ cũng cao nên thu nhập của ông luôn ổn định. Nhờ đức tính chịu thương, chịu khó, theo bạn nghề rong ruổi từ địa phương này sang địa phương khác làm nghề nên ông Ly không bao giờ thiếu việc. Nhờ vậy, vợ chồng ông nuôi các con ăn học, tốt nghiệp đại học. Cách đây 6 năm, chính quyền xã Vinh Thanh (nay thuộc xã Phú Vinh) khuyến khích người dân trên địa bàn sử dụng đất trũng bỏ hoang để trồng sen, phát triển kinh tế, đồng thời địa phương có định hướng quy hoạch vùng trồng sen, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, từ đó ông chuyển hướng sang trồng sen.

Ông Ly chia sẻ: Thời điểm đó các con tôi đang ở độ tuổi rất cần sự gần gũi, quan tâm, bảo ban của người cha. Có công việc “ngay sát nách nhà”, đảm bảo thu nhập, làm điểm tựa tinh thần cho con cái, vừa góp chút sức để làm đẹp cảnh quan, thu hút khách du lịch nên tôi là một trong những người đầu tiên hưởng ứng phong trào trồng sen của địa phương.

Từ vụ sen đầu tiên cho đến bây giờ, ông Ly ngày ngày lội 3ha ruộng, dồn tâm huyết, đổ mồ hôi để những vụ thu hoạch luôn có hiệu quả. Hạt và củ sen đều có mối quen đến thu mua tận ruộng. Ông cũng lên mạng tìm tòi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc thu hoạch củ sen, thay vì trước đây đào củ bằng phương pháp thủ công, vất vả, kém hiệu quả. Gần 250 triệu đồng lãi ròng mỗi năm là thành quả lao động để ông Ly “sống khỏe” với sen. Niềm vui được nhân lên khi mỗi mùa sen nở rộ, Phú Vinh được tô thêm hương sắc.

Trên địa bàn xã Phú Vinh hiện có gần 15 hộ trồng sen với tổng diện tích khoảng 20ha. Đánh giá cao tinh thần và hiệu quả sản xuất của ông Phan Bá Ly, ông Trần Đình Nguyện, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Vinh cho biết: Suốt mùa sen, ngày nào ông Ly cũng “ngồi trên đồng”. Gia đình ông có diện tích canh tác lớn nhất và năng suất, chất lượng sản phẩm cũng tốt nhất. Sau khi thu hoạch sen, trong 2 tháng rảnh rỗi, ông Ly lại đi làm thợ kép, tăng thêm thu nhập, không để thời gian trống. Tinh thần lao động sản xuất và hiệu quả kinh tế đạt được từ bàn tay, khối óc của người nông dân cần cù, chăm chỉ Phan Bá Ly là tấm gương, động lực là để người dân trên địa bàn cố gắng, nỗ lực sản xuất, phát triển kinh tế.