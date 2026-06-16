Ông Bùi Quang Huy làm Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI bao gồm các đại biểu Quốc hội từ 45 tuổi trở xuống.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ trì việc phối hợp tổ chức các hoạt động và cùng Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các hoạt động của Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Trong đó, ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI là Chủ tịch Nhóm.

Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại là Phó Chủ tịch Thường trực.

Các Phó Chủ tịch gồm: bà Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội; bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội; ông Nguyễn Danh Tú, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; ông Nguyễn Thành Công, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Các Ủy viên Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ do Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ quyết định.

Kinh phí hoạt động của Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ hằng năm, là một khoản riêng nằm trong kinh phí hoạt động của Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ được sử dụng con dấu của Ủy ban Văn hóa và Xã hội phục vụ công tác trao đổi, làm việc với các cơ quan, tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

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