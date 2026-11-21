Những suất chiếu miễn phí mở ra cơ hội thưởng thức điện ảnh cho công chúng ở nhiều độ tuổi.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trên phạm vi cả nước.

Tại Huế, 8 tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong 3 ngày, từ 22 đến 24/11, với nội dung và thể loại đa dạng. Trong ngày đầu tiên, 22/11, khán giả sẽ được thưởng thức phim tài liệu Dáng đứng Việt Nam và phim truyện Chuyện tình Khau Vai. Ngày 23/11 tiếp tục với phim truyện Nghỉ hè sợ nghỉ hưu và phim hoạt hình Phật Hoàng. Trong ngày 24/11, bốn tác phẩm còn lại gồm Báu vật trời cho, phim tài liệu Làng xây đảo, phim hoạt hình Người thầy của muôn đời và phim truyện Quý tử vượt giàu sẽ được giới thiệu đến công chúng.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự kết hợp giữa những tác phẩm mang nội dung lịch sử, văn hóa với các bộ phim có đề tài gần gũi đời sống đương đại. Từ những câu chuyện về truyền thống dân tộc, các nhân vật lịch sử đến tình cảm gia đình và đời sống xã hội, mỗi tác phẩm mang đến một góc nhìn riêng, góp phần tạo nên sự phong phú cho tuần phim. Việc lựa chọn nhiều thể loại cũng giúp chương trình tiếp cận các nhóm khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu thuộc nhiều thể loại, hướng đến đa dạng đối tượng khán giả.

Hiện hoạt động phát vé miễn phí được triển khai tại rạp BHD Star Huế, thuộc Trung tâm thương mại Vincom Plaza Huế, số 50A Hùng Vương. Người dân có thể liên hệ trực tiếp quầy vé để tìm hiểu lịch chiếu và nhận vé tham dự chương trình.

Thông qua hoạt động chiếu phim miễn phí, tuần phim không chỉ tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mà còn góp phần phát huy vai trò của điện ảnh trong việc giới thiệu, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc. Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa phục vụ cộng đồng tại Huế nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.