Học sinh thể hiện tiểu phẩm truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Tại chương trình, học sinh được chuyên gia chia sẻ, tư vấn và giải đáp những thắc mắc liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục ở tuổi vị thành niên. Nội dung tập trung vào những thay đổi về thể chất, tâm lý trong giai đoạn dậy thì; quyền được tiếp cận thông tin về sức khỏe sinh sản phù hợp với lứa tuổi; kỹ năng tôn trọng cơ thể, nhận biết ranh giới cá nhân và bảo vệ bản thân trước những tình huống không an toàn.

Bên cạnh hoạt động truyền thông, chương trình tổ chức nhiều hình thức tương tác, giúp học sinh chủ động tiếp nhận và lan tỏa kiến thức. Nổi bật là hoạt động “Câu chuyện của chúng em; trò chơi “Tiếp sức ghép tranh”, giao lưu hỏi - đáp giữa các nhóm nòng cốt đại diện cho 3 điểm trường và giao lưu với khán giả.

Dịp này, học sinh còn tham gia hoạt động “Góc cam kết hành động - Viết thông điệp” với chủ đề “Tìm hiểu quyền sức khỏe sinh sản - Sống an toàn”, qua đó chia sẻ suy nghĩ, mong muốn và cam kết của bản thân trong việc chăm sóc sức khỏe, tôn trọng cơ thể và bảo vệ chính mình.

Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cần thiết cho trẻ vị thành niên, đồng thời thúc đẩy quyền trẻ em được tiếp cận thông tin và chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp.