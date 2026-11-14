Cùng con chơi lại những trò quen thuở nhỏ.

Cùng con chơi lại trò xưa

Đưa các con đến tham gia một buổi workshop chơi dân gian tại O Thy Homestay, chị Bùi Thu Hiền, phường Thuận Hóa có dịp gặp lại những trò quen thuở nhỏ. “Nhìn thấy các con tham gia các hoạt động này, tôi chợt nhớ lại thuở còn bé chơi những trò chơi đã lâu không được thấy”, chị Thu Hiền chia sẻ.

Trò chơi ngày trước vốn dễ bày. Một sợi dây để nhảy, những viên sỏi làm quân, bàn ô ăn quan vẽ trên nền đất, các ô vuông trên sân để chơi nhảy lò cò… bạn bè rủ nhau “tụm năm tụm bảy” là có thể chơi nhiều trò vui. Nhiều người lớn đã có tuổi thơ như thế, quen luật qua những lần chơi cùng anh chị, bạn bè.

Nay, những trò chơi ấy được đưa vào các không gian trải nghiệm như O Thy Homestay, Không gian Sách và Văn hóa Huế,… Trẻ được hướng dẫn cách chơi ô ăn quan, banh đũa, thảy đá, nhảy lò cò, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, bắt cua bỏ giỏ… Những vật dụng giản dị gợi sự tò mò, rồi qua từng lượt thử, các em dần hiểu luật, biết cách tham gia cùng bạn.

Ở bàn ô ăn quan, trẻ chăm chú theo dõi những lượt rải quân. Ở trò nhảy lò cò, các em tập giữ thăng bằng, điều chỉnh bước nhảy theo từng ô kẻ. Có trò cần đôi tay khéo, có trò đòi hỏi phải quan sát, tính toán. Tiếng cười của trẻ, lời hướng dẫn của người lớn khiến những trò chơi dân gian dần có thêm vị trí trong đời sống hiện đại.

Em Nguyễn Hà Đông, 7 tuổi, được bố đưa đi chơi cùng anh trai. Em hào hứng kể: “Con được chơi ô ăn quan, bắt cua bỏ giỏ cùng bố và anh trai. Con thấy rất vui”. Một lượt rải quân được chỉ lại, một cách nhảy được làm mẫu cũng có thể mở đầu câu chuyện về những người bạn thuở nhỏ của cha mẹ, những vật từng được dùng làm đồ chơi và những buổi rủ nhau ra sân.

Giữ trò chơi dân gian trong đời sống hiện đại

Để các em nhớ luật, tự bày trò và rủ bạn cùng chơi, những cuộc vui ấy cần được lặp lại. “Những trò như ô ăn quan, banh đũa, thảy đá đều dễ chuẩn bị. Khó hơn là có người hướng dẫn và duy trì đều đặn các buổi chơi. Tôi muốn dành một góc chơi để các gia đình ghé lại là có thể cùng tham gia. Trẻ được chỉ vài lượt rồi tự chơi, rủ thêm bạn. Bố mẹ cũng nên chơi cùng để biết cách bày lại cho con ở nhà. Có người chơi cùng, các cháu sẽ nhớ và thích chơi hơn. Tôi mong các trò này trở thành một thú vui quen thuộc của trẻ”, chị Đinh Phương Thy, chủ cơ sở O Thy Homestay, chia sẻ.

“Nhìn con hào hứng, tôi cũng muốn về nhà bày lại những trò này để chơi cùng con. Ô ăn quan hay nhảy dây đều dễ chuẩn bị. Cái khó là sắp xếp thời gian, nên tôi nghĩ cuối tuần cả nhà có thể dành một buổi cùng chơi. Tôi mong có thêm sân chơi gần nhà, tổ chức thường xuyên để các con có bạn, học thêm trò mới. Các cháu biết chơi rồi thì rủ anh chị, bạn bè chơi cùng; người lớn cũng có thêm lúc gần gũi con”, chị Hiền chia sẻ.

Thiết nghĩ, nhà trường, khu dân cư cũng có thể đưa những trò phù hợp vào các buổi sinh hoạt thiếu nhi. Có khoảng sân và người hướng dẫn, các em dễ tìm được bạn cùng tham gia. Khi một em nhỏ biết tự bày bàn ô ăn quan, nhớ cách nhảy lò cò và rủ bạn chơi cùng, trò chơi dân gian đã có thêm cơ hội được lưu giữ. Cha mẹ kể chuyện ngày bé, con trẻ có thêm kỷ niệm bên gia đình.