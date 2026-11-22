Trường THCS Lê Lợi, xã A Lưới 2

Thông qua sự kết nối của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Huế và Sở Giáo dục và Đào tạo, Petrolimex đã hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho hai trường học trên địa bàn xã A Lưới 2.

Nguồn kinh phí trên được Petrolimex trao cho địa phương tại chương trình “Petrolimex: Tiếp bước em tới trường - Vì một A Lưới phát triển bền vững”.

Mỗi trường được hỗ trợ 5 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.

Trong đó, Trường THCS Lê Lợi hiện còn thiếu 12 phòng học để đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Từ nguồn tài trợ 5 tỷ đồng, trường dự kiến được xây dựng thêm 4 phòng học, từng bước khắc phục tình trạng thiếu phòng học. Công trình dự kiến khởi công trong năm 2026.

Việc đầu tư cơ sở vật chất cho hai trường được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường học tập, tạo điều kiện để học sinh vùng cao tiếp cận giáo dục tốt hơn.

Cùng với kinh phí xây dựng trường học, Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế trao 15 suất quà gồm áo ấm, cặp sách và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Thanh niên Petrolimex Huế cũng tặng một xe đạp, hỗ trợ học sinh có thêm phương tiện đến trường.