Tranh được trưng bày tại không gian vườn Bội Trân (Boi Tran Garden). Ảnh: PT

Triển lãm ấn tượng không chỉ bởi tranh - chủ thể chính của cuộc trưng bày - mà còn bởi ở đó, lần đầu tiên cùng với nghệ thuật, công chúng được biết đến một nơi chốn mới: Boi Tran Garden. Đó là khu vườn rộng lớn, với lối kiến trúc nền nã, thấm đẫm phong cách của những khu vườn đặc trưng xứ Huế. Ở đó có ao xanh đỏ thắm hoa súng, có hoàng mai, có những gốc chè 100 năm tuổi, và cả những lối đi len lỏi giữa bí, bầu, mít, ổi, dâu, thơm…

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi ngay sau triển lãm “Giấc mơ của những giấc mơ” được tổ chức tại vườn Bội Trân trên đồi Kim Sơn (phường Thủy Xuân, TP. Huế), cô Bội Trân cho hay, Boi Tran Garden là giấc mơ bà đã ấp ủ gần 50 năm và tâm huyết trọn cả cuộc đời. Chia sẻ về giấc mơ ấy, bà ao ước nơi đây sẽ là nơi chốn dành cho các họa sĩ trẻ; là nơi họ được treo tranh, được sáng tác và giao lưu nghệ thuật. Chủ nhân khu vườn mong mỏi, Boi Tran Garden sẽ giống như một con thuyền, mở cánh cửa mới cho mỹ thuật trẻ của Huế có thêm điều kiện để vươn xa.

Buổi sáng ấy, khi ghé thăm Boi Tran Garden, chúng tôi tình cờ gặp một họa sĩ trẻ của Huế - anh Lê Hòa. Trong câu chuyện thủ thỉ như hòa vào hoa trái vườn Bội Trân, có nỗi niềm của người họa sĩ trẻ khi anh đau đáu đi tìm cho mình một phong cách riêng về tranh. Trong nỗi trăn trở cùng nghệ thuật, vẫn là mong mỏi về những sân chơi để họa sĩ trẻ được biết đến và được thể hiện.

Phát biểu tại khai mạc triển lãm “Giấc mơ của những giấc mơ”, dịch giả, nhà văn Bửu Ý cũng bộc bạch những lời gan ruột. Ông nói, Huế là vùng đất của văn hóa, mỗi lần có dịp dự một triển lãm tranh, ông lại mong ước làm sao để sinh hoạt nghệ thuật này được tiếp nối thường xuyên, nhằm khích lệ các họa sĩ trẻ sáng tác và nuôi dưỡng không khí nghệ thuật. Nếu không, cứ lâu lâu mới có một triển lãm rồi lại chìm đi, lặng lẽ quá dài thì không thể "hâm nóng" và nuôi dưỡng được dòng chảy sáng tạo.

Từ lâu, Huế là nơi được biết đến với thế hệ các họa sĩ tên tuổi: Tôn Thất Sa, Tôn Thất Đào, Mai Trung Thứ, Bửu Chỉ, Đinh Cường, Trương Bé, Vĩnh Phối, Hoàng Đăng Nhuận, Đỗ Kỳ Hoàng… Theo dịch giả Bửu Ý, đương thời, Huế từng có đời sống mỹ thuật sôi động với các triển lãm tranh được tổ chức đều đặn. Đó là nơi để họa sĩ giới thiệu sáng tác mới, để tranh được bán, được đấu giá, trở thành động lực kích thích sự sáng tạo và tái đầu tư cho nghệ thuật.

Trong chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngay sau triển lãm “Giấc mơ của những giấc mơ”, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho rằng, trong nhiều năm qua, cô Bội Trân không chỉ được biết đến như một nghệ sĩ với những tìm tòi riêng trong hội họa đương đại, bà còn là người lặng lẽ kiến tạo không gian cho nghệ thuật tại Huế. Và với khu vườn của mình, Boi Tran Garden đã trở thành một điểm hẹn - nơi nghệ thuật được đặt giữa thiên nhiên, giữa đời sống và giữa sự tĩnh tại của Huế.

Trên hành trình dài hiện thực ước mơ của mìnhm, với chủ nhân Boi Tran Garden, triển lãm “Giấc mơ của những giấc mơ” như một sự khởi đầu nhằm hỗ trợ các họa sĩ Huế có thêm cơ hội giới thiệu tác phẩm đến với công chúng trong và ngoài nước.

Như suy nghĩ của TS. Phan Thanh Hải, trong bối cảnh nghệ thuật đương đại Việt Nam đang ngày càng mở rộng, Huế - với chiều sâu văn hóa đặc biệt - rất cần thêm những không gian như Boi Tran Garden. Đó là nơi nghệ sĩ có thể thử nghiệm, đối thoại và hiện diện. Một nơi chốn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa Huế và gợi mở một hướng đi : Nghệ thuật không nhất thiết phải ở những nơi lớn lao, mà có thể bắt đầu từ một khu vườn, từ một giấc mơ và từ những con người âm thầm nhưng bền bỉ với niềm tin vào cái đẹp.