Cô gái truyền cảm hứng cho điền kinh trẻ Huế

Châu Ngọc Quỳnh Anh

Năm 2018, Quỳnh Anh chính thức theo đuổi bộ môn điền kinh, chọn cho mình một hành trình đầy thử thách. Kể từ đó, cuộc sống của em gắn liền với sân tập, với tiếng còi hiệu lệnh và những lần đo thành tích. Mỗi ngày hai buổi tập: Sáng từ 8 giờ đến 10 giờ 30, chiều từ 15 giờ đến 17 giờ 30, lặp lại đều đặn suốt nhiều năm.

Nhảy xa và nhảy ba bước là những nội dung đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật. Chỉ cần chạy đà lệch nhịp, một điểm giậm nhảy thiếu chính xác cũng có thể khiến nỗ lực tan biến. Vì thế, Quỳnh Anh phải kiên trì chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Có những buổi tập kết thúc khi đôi chân rã rời.

Hành trình ấy không chỉ có mồ hôi mà còn có cả nước mắt. Chấn thương kéo dài từng là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp non trẻ của Quỳnh Anh. Những ngày phải tạm xa sân tập, nhìn đồng đội thi đấu là khoảng thời gian đầy áp lực. Nhưng chính trong nghịch cảnh, Quỳnh Anh học được cách mạnh mẽ hơn. Em tin rằng: Chính vì mình đủ khả năng vượt qua nên thử thách mới xuất hiện. Và thế là em kiên trì điều trị, tập phục hồi, từng bước trở lại.

Trong thi đấu, điều giúp Quỳnh Anh giữ được sự bình tĩnh chính là niềm tin vào bản thân. Em luôn tự nhủ với lời của Farrah Gray: “Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ” . Ước mơ ấy không chỉ là tấm huy chương, mà là hành trình khẳng định giá trị của bản thân bằng ý chí tập luyện và nỗ lực hết mình.

Tấm HCV nhảy ba bước tại Giải Điền kinh trẻ Đông Nam Á 2025 là trái ngọt sau những tháng năm bền bỉ. Nhưng với Quỳnh Anh, đó chưa phải đỉnh cao cuối cùng.

Hiện, Quỳnh Anh đang tập trung cùng đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia. Đây là môi trường tập luyện chuyên nghiệp, nơi yêu cầu cao hơn, áp lực lớn hơn nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển. Ở đó, em tiếp tục được các huấn luyện viên đồng hành sát sao trong từng giải đấu trong nước và quốc tế, được hỗ trợ hoàn thiện những kỹ thuật còn thiếu và được tiếp thêm động lực trước mỗi sân chơi quan trọng.

Với mỗi vận động viên, được cọ xát ở những đấu trường lớn là ước mơ chung. Quỳnh Anh cũng vậy. Em khát khao được thử sức ở những sân chơi tầm khu vực và xa hơn nữa, để biết giới hạn của mình ở đâu và mình có thể vươn tới đâu. Nhưng trên tất cả, điều em giữ vững vẫn là tinh thần khiêm tốn và ý chí không bỏ cuộc.

Từ cô bé được thầy giáo tiểu học truyền cảm hứng đến vận động viên trẻ của đội tuyển quốc gia, hành trình của Quỳnh Anh minh chứng rằng thành công không đến từ may mắn, mà từ sự bền bỉ và niềm tin.

Và ở một sân tập nào đó, khi chiều xuống, cô gái ấy vẫn đang miệt mài chạy, bật nhảy..., để ngày mai có thể bay xa hơn hôm nay, và để giấc mơ của mình tiếp tục được viết tiếp bằng chính mồ hôi và ý chí của bản thân.