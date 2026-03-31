Nơi những giấc mơ tiếp nối

Nhà văn - dịch giả Bửu Ý thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật

Được tổ chức trong không gian vườn Bội Trân trên đồi Kim Sơn (phường Thủy Xuân, TP. Huế), chủ đề triển lãm “Giấc mơ của những giấc mơ” như nói lên tâm tình từ người tổ chức và sự góp mặt của những tên tuổi họa sĩ.

Sự tiếp nối của những giấc mơ

Triển lãm trong một khu vườn xanh mát cùng tác phẩm của 8 họa sĩ được bày ngoài trời, đặt trên cỏ đã tạo nên một khung cảnh nên thơ, bình yên có lẽ chỉ có ở Huế. Bên cạnh những họa sĩ bậc thầy, những tác phẩm của các họa sĩ trẻ đã tạo nên sự tiếp nối nghệ thuật.

Góp mặt triển lãm lần này, họa sĩ Phan Thanh Bình đã đem đến cho người xem góc nhìn hiện đại được thể hiện bằng “kiến trúc của màu sắc” qua các tác phẩm Vườn Eden, Bóng thời gian và Tiếng vọng. Vốn là một nhà giáo, họa sĩ Phan Thanh Bình (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế) mang một tư duy hội họa vừa lãng mạn, vừa đầy tính duy lý.

Không áp đặt trật tự lên tranh, họa sĩ Phan Thanh Bình dùng hình học để đi tìm trật tự trong sự hỗn mang của cảm xúc, được xử lý trên chất liệu acrylic qua các kỹ thuật chồng lớp và va chạm mảng khối. Trong cái trật tự cảm xúc ấy, bất ngờ mở ra những khoảng sáng rực rỡ và chiều sâu không gian biến ảo.

Xem tác phẩm của ông giáo Bình, người yêu nghệ thuật như thấy một sự bùng nổ ánh sáng được kiến tạo bởi những nhát cọ chồng xếp. Thánh đường tinh thần giữa thiên nhiên qua nét cọ của Phan Thanh Bình không chỉ là hiệu ứng thị giác mà còn là sự bền bỉ của tâm hồn.

Nếu cái tên Phan Thanh Bình đã là gương mặt thân thuộc thì họa sĩ Lê Hữu Long gần như “ẩn dật” theo một cách riêng trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Vì lẽ đó, khi tranh của chàng họa sĩ gốc Huế sinh năm 1988 được bày ra, không ít người choáng ngợp.

Với cá tính mạnh, Long luôn chọn lối vẽ trực họa để đối thoại trực tiếp với thiên nhiên, với di sản Huế và cảm xúc của chính mình. Có thể thấy rõ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bút pháp ấn tượng và biểu hiện, nơi mỗi nhát cọ không chỉ tả cảnh mà còn tả “tình”, bắt trọn cái hồn cốt của không gian ngay tại thời điểm sáng tác. Đó là chỉ dấu trong tranh của Lê Hữu Long, với 2 tác phẩm về chủ đề di sản Huế: “Hoàng cung xanh” và “Hương ngô đồng”.

Mong giấc mơ tỏa hương

Góp mặt trong cuộc hội ngộ này, những tác phẩm của họa sĩ Hoàng Đăng Khanh được ví như người dệt nên những vần thơ lặng lẽ. Cá tính nghệ thuật của anh mang đậm nét tĩnh mịch, dẫn dắt người xem vào một thế giới mà thời gian dường như chậm lại và trở thành một bài thơ dịu dàng.

Điểm đặc trưng nhất trong phong cách của Hoàng Đăng Khanh chính là sự lãng mạn đến... lãng đãng. Xem những tác phẩm lần này mới thấy được biệt tài của Khanh khi sử dụng màu sắc để làm mềm các đường nét, khiến mọi vật thể trở nên bồng bềnh, mong manh.

Với sự hiện diện của những họa sĩ tên tuổi như Trần Nguyên Đán, Nguyễn Vũ Lân, Trần Anh Huy…, triển lãm cũng đã góp phần tạo nên một cuộc hội ngộ của sắc màu, chạm vào cảm xúc của những ai ghé qua.

Những người tổ chức triển lãm nói rằng, ngay chính chủ đề đã gợi mở một hình ảnh mang tính thi ca. Đó là cách nói về sự bền bỉ của trí tưởng tượng, nơi những giấc mơ lặng lẽ nối tiếp nhau qua các thế hệ, vừa lưu giữ ký ức vừa mở ra những khả thể mới. Ở đó, phong cảnh, trừu tượng, phố thị... thoáng qua hay những thế giới tưởng tượng đan xen, như những mảnh ghép của một tầm nhìn rộng lớn.

Chị Trần Đình Thục Đoan - quản lý vườn Bội Trân, cố vấn triển lãm chia sẻ: “Với chúng tôi, triển lãm còn là sự tiếp nối của một ấp ủ từ lâu. Đó là giấc mơ được thắp sáng, giấc mơ được nuôi dưỡng bởi những vị khách quý, những người bạn vong niên, và cả những bạn trẻ đang bước vào hành trình sáng tạo của mình. Hy vọng triển lãm sẽ trở thành chiếc cầu nối, để họ có thể mang theo giấc mơ của mình đến khu vườn này. Rồi từ đây ra khơi, về những miền đất mới, nơi những giấc mơ của chúng ta có thể tỏa hương, khoe sắc cùng bạn bè năm châu”.