Hàn Quốc ngăn chặn hành vi ép giá khách du lịch

Du khách tham quan quảng trường Gwanghwamun. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Hàn Quốc sẽ sửa đổi luật để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú tư nhân, trong đó có cả những nhà cung cấp chỗ ở dành riêng cho du khách nước ngoài, phải công khai mức giá và tuân thủ các quy định liên quan đến giá cả.

Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường các hình phạt đối với các nhà hàng và cơ sở lưu trú không công khai mức giá hoặc tính phí quá cao cho du khách, đồng thời ban hành quy định mới xử phạt các cơ sở lưu trú tự ý hủy đặt phòng, cũng như mức bồi thường cho khách hàng. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, chính phủ sẽ ban hành các quy định mới nhằm thu hẹp chênh lệch giá thuê xe ô-tô trên đảo Jeju giữa mùa cao điểm và mùa thấp điểm.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng, những hành vi lợi dụng sự thiếu thông tin của du khách để nâng giá cao bất hợp lý, ép giá hoặc bán không đúng giá niêm yết nhằm trục lợi, không chỉ gây thiệt hại cho các chủ doanh nghiệp chân chính mà còn làm tổn hại đến hình ảnh đất nước. Mới đây, chính quyền thành phố Seoul đã công bố kế hoạch triển khai một cuộc kiểm tra chung để ngăn chặn tình trạng tăng giá quá cao tại các chợ truyền thống, cũng như ép giá tại các cơ sở lưu trú, trước buổi biểu diễn của nhóm nhạc K-pop đình đám BTS vào tháng tới.

https://nhandan.vn/han-quoc-ngan-chan-hanh-vi-ep-gia-khach-du-lich-post944805.html