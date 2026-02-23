Anh tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với ASEAN

Bộ trưởng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Seema Malhotra của Anh phát biểu với báo giới. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu với báo giới tại sự kiện kỷ niệm 5 năm Anh trở thành Đối tác Đối thoại của ASEAN được tổ chức tại khu nhà văn hóa lịch sử Wisma Habibie & Ainun ở Jakarta, Bộ trưởng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Seema Malhotra nhấn mạnh, dấu mốc này phản ánh sự tin cậy và cam kết chung của hai bên trong xây dựng một khu vực ổn định, thịnh vượng.

Theo bà Malhotra, trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động, các quan hệ đối tác dựa trên sự tôn trọng và lợi ích chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Anh khẳng định coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và mong muốn tiếp tục củng cố hợp tác thực chất, dài hạn.

Trong thời gian qua, hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng giữa Anh và ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 58 tỷ bảng Anh (tương đương 78,3 tỷ USD).

Hai bên đang thúc đẩy hội nhập kinh tế, hoàn thiện các tiêu chuẩn và quy tắc nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Ngoài ra, hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi năng lượng sạch, giáo dục - đặc biệt là STEM, và triển khai hướng tiếp cận “Sức khỏe toàn diện” nhằm nâng cao năng lực ứng phó khủng hoảng.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra Phiên thảo luận WPS, thu hút sự tham gia của các quan chức ASEAN, đại diện ngoại giao và học giả khu vực, tập trung đánh giá tiến trình 25 năm triển khai chương trình cũng như định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Vương quốc Anh tại ASEAN Helen Fazey khẳng định, WPS là một trong những chương trình trọng điểm trong quan hệ ASEAN-Anh kể từ khi hai bên thiết lập Đối tác Đối thoại.

Sau 5 năm, hai bên đã xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, khí hậu, y tế và giáo dục, mà còn trong thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong hòa bình, an ninh.

Về phần mình, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Chính trị-An ninh Dato’ Astanah Abdul Aziz tái khẳng định cam kết của ASEAN đối với chương trình nghị sự WPS, coi đây là ưu tiên chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Bà Dato’ Astanah nhấn mạnh, việc lồng ghép giới trong cả 3 trụ cột cộng đồng ASEAN là cần thiết nhằm tăng cường khả năng chống chịu, thúc đẩy phát triển bao trùm và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Các đại biểu cho biết một số quốc gia thành viên ASEAN đã ban hành hoặc lồng ghép Kế hoạch hành động quốc gia về WPS trong các khuôn khổ chính sách liên quan, đồng thời kêu gọi tiếp tục nâng cao sự tham gia thực chất của phụ nữ vào các tiến trình hòa bình và hoạch định chính sách.

Sự kiện là dịp để ASEAN và Anh trao đổi về định hướng xây dựng Kế hoạch Hành động ASEAN-Anh đến năm 2030, hướng tới quan hệ đối tác bền vững, toàn diện và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định khu vực.

https://nhandan.vn/anh-tai-khang-dinh-cam-ket-tang-cuong-hop-tac-voi-asean-post944787.html