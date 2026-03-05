Nga cảnh báo rủi ro phóng xạ nghiêm trọng, ASEAN kêu gọi chấm dứt xung đột

Theo hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4/3 cảnh báo tình hình căng thẳng leo thang chung quanh Iran đang gây ra những rủi ro phóng xạ nghiêm trọng cho khu vực, trong bối cảnh Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trả lời họp báo, bà Zakharova nhấn mạnh: “Các cơ sở hạt nhân của Iran một lần nữa bị tấn công, động thái này không chỉ gây tổn hại đến chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu mà còn tạo ra các rủi ro phóng xạ nghiêm trọng, không chỉ tồn tại trên giấy tờ mà là ngoài thực địa".

Bà cho biết, Moskva đang theo dõi với quan ngại sâu sắc sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các cuộc tấn công tại Trung Đông đang diễn ra gần các cơ quan ngoại giao của Nga, đồng thời cho biết Moskva yêu cầu bảo đảm các cam kết an ninh.

Trong khi đó, Liên minh Du lịch Nga (RUTI) ngày 4/3 thông báo khoảng 7.000 công dân nước này đã được sơ tán khỏi nhiều khu vực tại Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cũng xác nhận con số ước tính khoảng 50.000 công dân Nga đang ở Trung Đông.

Bà cho biết từ 6.000 đến 8.000 công dân Nga hiện chưa thể rời khỏi một số quốc gia ở châu Á và châu Phi do các tuyến bay trung chuyển bị tạm ngừng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch tại Trung Đông, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực.

Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng ASEAN cho rằng xung đột đang làm gia tăng căng thẳng và đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng dân thường cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực và trên toàn cầu.

ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa, tránh các hành động làm tình hình thêm trầm trọng và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình.

Các ngoại trưởng cũng nhấn mạnh nghĩa vụ của các quốc gia trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự trong các cuộc xung đột vũ trang.

Trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông, theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Đại sứ quán Thái Lan tại Tehran trong ngày 4/3 đã đăng tải thông báo về việc hồi hương công dân nước này tại Iran.

Thông báo cho biết Đại sứ quán Thái Lan tại Tehran sẽ tiến hành sơ tán công dân Thái Lan bằng đường bộ từ thủ đô Tehran (Iran) đến Thổ Nhĩ Kỳ để hồi hương về Thái Lan theo hai đợt. Đợt 1 vào ngày 7/3 và đợt 2 vào ngày 10/3. Cả hai đợt dự kiến khởi hành từ Đại sứ quán Thái Lan tại Tehran lúc 5 giờ sáng và đến cửa khẩu Razi (phía Iran) vào khoảng 19 giờ tối và sau đó đến cửa khẩu Kapkoy (phía Thổ Nhĩ Kỳ).

Thông báo của Đại sứ quán Thái Lan cũng khuyến cáo công dân nước này chuẩn bị trang phục phù hợp với thời tiết ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nhiệt độ dự kiến có thể xuống đến -8 độ C và hành lý nặng không quá 20kg.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin Cơ quan Hàng không Dân dụng Iraq thông báo gia hạn lệnh đóng cửa không phận nước này thêm 72 giờ trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp diễn.

Theo tuyên bố của cơ quan này, lệnh gia hạn có hiệu lực từ 12 giờ 00 phút trưa 4/3 (giờ địa phương) đến 12 giờ 00 phút trưa 7/3, áp dụng đối với tất cả các chuyến bay đến, đi và bay quá cảnh.

Quyết định trên được đưa ra dựa trên đánh giá liên tục về tình hình an ninh và các diễn biến trong khu vực, đồng thời cho biết tình hình sẽ tiếp tục được xem xét.

Trước đó, Israel đã đóng toàn bộ các cửa khẩu vào Gaza từ ngày 1/3 sau khi tiến hành cuộc tấn công phối hợp với Mỹ nhằm vào Iran. Sau đó, Israel đồng ý mở lại cửa khẩu Kerem Shalom để cho phép hàng viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza theo từng bước.

