Giới thiệu hơn 30 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm “Nguyễn Phan, dư âm ngày về”.

Triển lãm giới thiệu hơn 30 tác phẩm hội họa do gia đình cố họa sĩ Nguyễn Phan lưu giữ, qua đó giới thiệu đến công chúng Huế một phần thế giới nghệ thuật của một họa sĩ từng có nhiều đóng góp cho mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến ngày 19/8.

Họa sĩ Nguyễn Phan, tên thật Phan Ngọc Nam, sinh năm 1940 tại Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, tốt nghiệp Khóa II Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1962. Năm 1965, ông nhận Huy chương Bạc tại Triển lãm Mỹ thuật Quốc tế ở Rome với tác phẩm “Trăng thanh bình”.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, họa sĩ Nguyễn Phan tham gia nhiều lĩnh vực như hội họa, kiến trúc, trang trí nội thất, quy hoạch cảnh quan và điêu khắc. Ông là tác giả hoặc tham gia thực hiện một số công trình tại Quảng Nam, Đà Nẵng như Tượng đài Vĩnh Trinh, Đài tưởng niệm Cây Cốc, quy hoạch Công viên 29/3.

Sau một thời gian tập trung cho lĩnh vực kiến trúc và điêu khắc, năm 1991, cố họa sĩ trở lại với hội họa và sáng tác nhiều tác phẩm mang dấu ấn riêng. Các đề tài trong tranh ông trải rộng từ cảnh quan, con người, ký ức về Huế đến những suy tư về thời gian, cuộc sống và thân phận.

Dịp này, gia đình cố họa sĩ Nguyễn Phan trao tặng Bảo tàng Mỹ thuật Huế một tác phẩm của ông, bổ sung vào bộ sưu tập của bảo tàng, góp phần lưu giữ thêm một dấu ấn của mỹ thuật Huế và Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu, người bạn thân thiết của cố họa sĩ Nguyễn Phan, giới thiệu với khách tham quan những tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và hoạt động nghệ thuật của ông.

Không gian trưng bày về cuộc đời và quá trình hoạt động nghệ thuật của cố họa sĩ Nguyễn Phan.

Các tác phẩm hội họa của cố họa sĩ Nguyễn Phan tại triển lãm.

Tác phẩm sơn dầu “Thức tỉnh” của cố họa sĩ Nguyễn Phan gây ấn tượng với gam màu tương phản.