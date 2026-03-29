Gần 1.000 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao phường Thanh Thủy

Đoàn diễu hành tại lễ khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Thanh Thủy nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển TDTT và kêu gọi toàn dân tích cực rèn luyện thân thể với quan điểm: “Dân cường thì nước thịnh”. Thấm nhuần tư tưởng đó, những năm qua, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn phường không ngừng phát triển, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Đại hội TDTT phường Thanh Thủy lần thứ I được tổ chức nhằm biểu dương lực lượng, đánh giá thực chất sự phát triển của phong trào TDTT cơ sở; qua đó tiếp tục khơi dậy tinh thần rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực để phục vụ học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ địa phương.

Đại hội thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn, tham gia tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu sôi nổi. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ, góp phần lan tỏa phong trào TDTT sâu rộng.

Hoạt động còn hướng tới chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).