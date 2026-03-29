Gần 1.000 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao phường Thanh Thủy

ClockChủ Nhật, 29/03/2026 10:03
HNN.VN - Sáng 29/3, phường Thanh Thủy tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2026.

Gần 3.000 người tham dự Ngày chạy Olympic & Giải việt dã thành phố 1.500 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Hương TràGần 400 vận động viên tranh tài tại giải bóng đá phường Hóa Châu23 đội tranh tài tại giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao phường Kim TràKhai mạc giải bắn nỏ Đại hội Thể dục thể thao thành phốGần 300 vận động viên tham dự giải việt dã phường Kim Trà

 

Đoàn diễu hành tại lễ khai mạc 

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Thanh Thủy nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển TDTT và kêu gọi toàn dân tích cực rèn luyện thân thể với quan điểm: “Dân cường thì nước thịnh”. Thấm nhuần tư tưởng đó, những năm qua, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn phường không ngừng phát triển, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Đại hội TDTT phường Thanh Thủy lần thứ I được tổ chức nhằm biểu dương lực lượng, đánh giá thực chất sự phát triển của phong trào TDTT cơ sở; qua đó tiếp tục khơi dậy tinh thần rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực để phục vụ học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ địa phương.

Đại hội thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn, tham gia tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu sôi nổi. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ, góp phần lan tỏa phong trào TDTT sâu rộng.

Hoạt động còn hướng tới chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Tin, ảnh: Hoàng Triều

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thể thao Huế & bước tiến dài

Từ năm 2021 đến nay, thể thao Huế đã vượt qua nhiều thử thách, từng bước hội tụ thành một chiến lược phát triển bài bản, dài hơi trong tiến trình xây dựng một nền tảng thể thao bền vững, gắn với phát triển du lịch, chất lượng sống của người dân và vị thế của vùng đất.

Hơn 200 học sinh tiểu học tham gia giải cờ vua tranh cúp Hương Giang

Ngày 28/3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ thành phố, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố tổ chức Giải cờ vua dành cho học sinh tiểu học năm học 2025-2026, tranh cúp Hương Giang.

Hơn 200 học sinh tiểu học tham gia giải cờ vua tranh cúp Hương Giang
Sôi nổi ngày hội thể thao quần chúng tại Vỹ Dạ, Hóa Châu

Sáng 22/3, các phường Vỹ Dạ và Hóa Châu đồng loạt tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thu hút đông đảo cán bộ, vận động viên và Nhân dân tham gia, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe ngay từ cơ sở.

Sôi nổi ngày hội thể thao quần chúng tại Vỹ Dạ, Hóa Châu
Sân chơi sáng tạo dành cho học sinh

Chiều 20/3, phường An Cựu tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ I năm 2026, thu hút 14 đề tài, mô hình của học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tham gia.

Sân chơi sáng tạo dành cho học sinh

