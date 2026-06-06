Hội Tim mạch thành phố Huế tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm tim mạch lớn của cả nước

Đại biểu tham dự trình bày đề xuất tại đại hội

Hội Tim mạch thành phố Huế có tiền thân là Chi hội Tim mạch Thừa Thiên Huế, được thành lập từ năm 1993. Sau hơn 30 năm hoạt động, hội không ngừng phát triển, từng bước khẳng định vai trò và vị thế trong lĩnh vực tim mạch cũng như nhiều chuyên ngành liên quan.

Hiện hội có 324 hội viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nội tim mạch, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim mạch, hồi sức tim mạch và ghép tim xuyên Việt. Những hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch cho người dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, các hội viên đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp thành phố, đại học và các thử nghiệm lâm sàng quốc tế. Hội cũng thúc đẩy mô hình phối hợp đa chuyên khoa với các lĩnh vực nội tiết, chuyển hóa, tiết niệu nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Trao bằng khen cho các hội viên

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu và hiện đại được triển khai thường quy như ECMO, IABP, CRRT, cùng các kỹ thuật can thiệp động mạch vành phức tạp với sự hỗ trợ của IVUS, IVL, TAVI hay khoan cắt mảng xơ vữa bằng Rotablator. Những tiến bộ này mở ra thêm nhiều cơ hội điều trị cho các bệnh nhân nặng và ca bệnh phức tạp.

Trong lĩnh vực ghép tạng, các bác sĩ tim mạch của Bệnh viện Trung ương Huế tham gia tích cực vào các ê kíp ghép tim, ghép gan xuyên Việt. Riêng năm 2025, bệnh viện thực hiện thành công 202 ca ghép tạng, gồm 7 ca ghép tim, 5 ca ghép gan và 190 ca ghép thận, trong đó có nhiều trường hợp khó với tỷ lệ thành công cao.

Song song với hoạt động chuyên môn, hội còn triển khai nhiều chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng khó khăn và các đối tượng chính sách. Qua các đợt khám, nhiều trường hợp tăng huyết áp và bệnh tim mạch được phát hiện sớm. Tổng kinh phí thuốc men và khám chữa bệnh tại ba điểm khám cộng đồng khoảng 200 triệu đồng, từ nguồn vận động của hội và các nhà tài trợ.

Các thành viên Ban chấp hành Hội Tim mạch thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, GS.TS. Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch thành phố Huế, cho biết những thành tựu đạt được trong thời gian qua đã góp phần khẳng định vị thế của Huế là một trong những trung tâm tim mạch hàng đầu Việt Nam.

Theo ông Minh, các lĩnh vực như tim mạch can thiệp, điện sinh lý và điều trị rối loạn nhịp, phẫu thuật tim, suy tim, tăng huyết áp, tim mạch dự phòng và tim mạch chuyển hóa đều có bước phát triển mạnh mẽ, tiếp cận nhiều kỹ thuật tiên tiến ngang tầm khu vực.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Tim mạch thành phố Huế sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nghiên cứu và thực hành lâm sàng, giữa đào tạo và ứng dụng, đồng thời tăng cường kết nối giữa các chuyên gia đầu ngành với đội ngũ bác sĩ trẻ, góp phần thực hiện hiệu quả các chiến lược phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Tim mạch thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 37 thành viên. GS.TS. Huỳnh Văn Minh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Tim mạch thành phố Huế nhiệm kỳ mới.