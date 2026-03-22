Gần 3.000 người tham dự Ngày chạy Olympic & Giải việt dã thành phố

Lãnh đạo các sở, ngành tham gia chạy hưởng ứng sau lễ khai mạc

Sự kiện quy tụ gần 3.000 VĐV đến từ 24 đơn vị, trong đó, 19 đơn vị chạy tập thể, gồm lực lượng vũ trang, các trường đại học, cao đẳng, THPT và 15 đơn vị tham gia chạy việt dã, chạy hưởng ứng đến từ các phường, xã, cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc thành phố Huế cùng các các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân – Vì An ninh Tổ quốc” 2026.

Trên đường chạy tập thể và chạy hưởng ứng (1,3km), các đơn vị, VĐV đi qua các tuyến: Lê Duẩn – cửa Ngăn – đường 28/3 – cửa Quảng Đức – Lê Duẩn – về đích tại Nghinh Lương Đình.

Trên đường chạy việt dã (4,2km), các VĐV đi qua các tuyến: Lê Duẩn – cầu Phú Xuân – Lê Lợi – đường đi bộ dọc sông Hương – cầu Ga – Bùi Thị Xuân – cầu Dã Viên – Lê Duẩn – về đích tại Nghinh Lương Đình.

Ngoài 2 nội dung trên còn có nội dung việt dã nam – nữ 6,2km (không tính điểm ĐH) với lộ trình: Nghinh Lương Đình – đường đi bộ dọc sông Hương – cầu Trường Tiền – đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu – nhà trưng bày Lê Bá Đảng – cầu gỗ lim – đường dọc bờ sông Hương – cầu Ga – Bùi Thị Xuân – cầu Dã Viên – Lê Duẩn – về đích tại Nghinh Lương Đình.

Sau một buổi tranh tài, kết quả chạy tập thể khối lực lượng vũ trang: Nhất – Công an thành phố; khối trường THPT và cơ quan, ban ngành: Nhất – Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế; khối Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: Nhất – Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế).

Kết quả việt dã 4,2km: Nhất cá nhân nam: Hồ Quang Bình (Phú Vang); Nhất cá nhân nữ: Lê Thị Phượng (Quảng Điền). Kết quả việt dã 6,2km: Nhất cá nhân nam: Nguyễn Văn Tấn; Nhất cá nhân nữ: Lê Hồ Tường Vy. Ở giải đồng đội, Quảng Điền đứng Nhất 2 nội dung nam và nữ.

Kết quả toàn đoàn, các vị trí Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về: Quảng Điền, Phú Bài và Thuận An.

Ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho biết, “Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cùng Bộ Công an phối hợp triển khai đồng loạt trên khắp các địa phương trong cả nước vào sáng 22/3, hướng tới xây dựng một xã hội đoàn kết, khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc; vừa phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước "Tiến vào kỷ nguyên mới", vừa lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: "Khỏe để học tập, lao động và cống hiến".

Đối với thành phố Huế, sự kiện tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần rèn luyện, bền bỉ, ý chí vươn lên của người dân, của một thành phố là trung tâm văn hóa với hơn 7 thế kỷ hình thành và phát triển; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân trong phong trào TDTT quần chúng, đồng thời, tiếp tục triển khai và tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT thành phố lần thứ X – 2026.

“Tấm gương rèn luyện thân thể của Bác Hồ kính yêu là một thực tiễn sinh động, để mỗi người trong chúng ta học tập, noi theo; tiếp tục khẳng định TDTT không chỉ vì sức khoẻ, mà còn là nền tảng quan trọng góp phần củng cố Quốc phòng, giữ vững ANTT. Chính vì vậy, mỗi người dân, nhất là những bạn trẻ hãy chọn cho mình một môn thể thao phù hợp và luyện tập hàng ngày; mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị hãy trở thành “điểm sáng” về rèn luyện thể chất”, ông Bùi Thanh Dũng kêu gọi tại lễ phát động.

Một số hình ảnh tại Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân - Vì An ninh Tổ quốc” và Giải việt dã truyền thống lần thứ 34:

"Khỏe để bảo vệ Tổ quốc" là một trong những khẩu hiệu được khối lực lượng vũ trang hô vang trong suốt đường chạy

Quyết tâm chinh phục thử thách

Khối chạy hưởng ứng trong sắc áo cờ đỏ sao vàng đi qua cửa Ngăn

Đường đi bộ dọc sông Hương - một trong những cung đường đẹp tại giải việt dã

Thi đấu trong không gian xanh mát trên đường Lê Duẩn

So kè từng bước chân trên đường chạy

Tuy không phải về nhất, nhưng khoảnh khắc của VĐV này đã tạo nhiều ấn tượng với người cổ vũ

Trong quá trình thi tài, có VĐV hướng đến thành tích, nhưng cũng có VĐV hướng đến việc vượt qua giới hạn bản thân

Chân dung VĐV Nhất cá nhân nữ nội dung việt dã 4,2km