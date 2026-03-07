Gần 300 vận động viên tham dự giải việt dã phường Kim Trà

Niềm vui khi là người cán đích đầu tiên

Giải được tổ chức tại Nhà trưng bày nông cụ Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Nghề làm bún Vân Cù” (tổ dân phố Vân Cù - Nam Thanh), thu hút gần 300 VĐV, tranh tài ở 2 cự ly: 5km (nam) và 3km (nữ) với lộ trình ngang qua kiệt 2 Vân Cù, đường dọc sông Bồ, đường liên TDP An Thuận - Vân Cù...

Sau một buổi thi đấu, kết quả, HVC cự ly 5km nam thuộc về VĐV Nguyễn Đặng Đức Huy (TDP Cổ Lão). HCV cự ly 3km nữ thuộc về VĐV Dương Thị Hà (TDP Thanh Tiên).

Ông Mai Văn Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho hay, bên cạnh tuyển chọn những nhân tố xuất sắc tham dự các giải cấp thành phố trong thời gian tới, giải còn tạo sân chơi lành mạnh để người dân trên địa bàn rèn luyện sức khỏe, tăng cường đoàn kết, góp phần tiếp tục lan tỏa phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.