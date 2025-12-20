Khai mạc giải bắn nỏ Đại hội Thể dục thể thao thành phố

Tranh tài sau lễ khai mạc

Giải năm nay quy tụ gần 50 VĐV đến từ 5 đơn vị, địa phương, gồm: phường Phú Xuân, xã A Lưới 2, xã Khe Tre, xã Nam Đông và xã Long Quảng.

Tại giải, VĐV tranh tài 8 bộ huy chương ở các nội dung: cá nhân nam đứng bắn, quỳ bắn; cá nhân nữ đứng bắn, quỳ bắn; đồng đội nam đứng bắn, quỳ bắn; đồng đội nữ đứng bắn, quỳ bắn.

Ông Trần Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố cho hay, giải nhằm làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân; duy trì, phát triển, tạo sự kế thừa các giá trị văn hóa – thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; đồng thời, chọn ra những VĐV xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới.

Giải kết thúc ngày 20/3.