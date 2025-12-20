  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Khai mạc giải bắn nỏ Đại hội Thể dục thể thao thành phố

ClockThứ Năm, 19/03/2026 15:06
HNN.VN - Giải bắn nỏ Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X, năm 2026 khởi tranh sáng 19/3 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao thành phố. Đây là môn thứ 13 trong tổng số 18 môn của Đại hội kỳ này.

Giải bi sắt Đại hội Thể dục thể thao thành phố thu hút nhiều vận động viên cao tuổi tranh tài

 Tranh tài sau lễ khai mạc

Giải năm nay quy tụ gần 50 VĐV đến từ 5 đơn vị, địa phương, gồm: phường Phú Xuân, xã A Lưới 2, xã Khe Tre, xã Nam Đông và xã Long Quảng.

Tại giải, VĐV tranh tài 8 bộ huy chương ở các nội dung: cá nhân nam đứng bắn, quỳ bắn; cá nhân nữ đứng bắn, quỳ bắn; đồng đội nam đứng bắn, quỳ bắn; đồng đội nữ đứng bắn, quỳ bắn.

Ông Trần Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố cho hay, giải nhằm làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân; duy trì, phát triển, tạo sự kế thừa các giá trị văn hóa – thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; đồng thời, chọn ra những VĐV xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới.

Giải kết thúc ngày 20/3.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: ĐH TDTT thành phốĐH Thể thao toàn quốcbắn nỏ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi tranh giải Vovinam Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần X

Giải Vovinam Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP. Huế lần X năm 2025 – 2026 khai mạc sáng 20-21/12 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi thành phố. Đây là môn thi đấu thứ 8 sau đua ghe, Karate, Taekwondo, đá cầu, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn của Đại hội lần này.

Hấp dẫn môn bắn nỏ

Ngày 21/6, môn bắn nỏ tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VIII – năm 2018 chính thức khởi tranh tại Trung tâm Thể thao tỉnh.

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top