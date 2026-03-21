1.500 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Hương Trà

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà Nguyễn Duy Hùng châm đuốc truyền thống tại lễ khai mạc

Với một số hoạt động, như: diễu hành biểu dương lực lượng, đốt đuốc truyền thống, đồng diễn nhảy dân vũ, đồng diễn Karate, thi kéo co…, lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn nhưng sôi nổi, hào hứng, tạo được điểm nhấn thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong trong thể thao, đồng thời thể hiện tính hiệu quả trong phát huy công tác xã hội hóa.

Đại hội TDTT phường Hương Trà lần thứ I – 2026 tổ chức thi đấu 9 môn, gồm: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, bi sắt, việt dã, kéo co, điền kinh và bơi lội. Theo kế hoạch, đầu tháng 4/2026 sẽ hoàn tất 2 môn cuối cùng là điền kinh và bơi.

Ông Nguyễn Duy Hùng – Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà cho hay, Đại hội lần này đánh dấu một bước phát triển mới trong đời sống văn hóa - thể thao của địa phương; đồng thời, cũng là dịp đánh giá tổng thể phong, qua đó tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng và hướng đến mục tiêu thường xuyên rèn luyện TDTT theo lời Bác Hồ vĩ đại: “... Tự tôi ngày nào cũng tập”.