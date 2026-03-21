1.500 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Hương Trà

ClockChủ Nhật, 22/03/2026 09:43
HNN.VN - Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Hương Trà lần I - 2026 chính thức khai mạc sáng 22/3 tại Quảng trường Văn hóa Trung tâm phường, quy tụ gần 1.500 người đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các trường học, lực lượng vũ trang, vận động viên của 23 tổ dân phố trên địa bàn tham gia.

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà Nguyễn Duy Hùng châm đuốc truyền thống tại lễ khai mạc 

Với một số hoạt động, như: diễu hành biểu dương lực lượng, đốt đuốc truyền thống, đồng diễn nhảy dân vũ, đồng diễn Karate, thi kéo co…, lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn nhưng sôi nổi, hào hứng, tạo được điểm nhấn thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong trong thể thao, đồng thời thể hiện tính hiệu quả trong phát huy công tác xã hội hóa.

Đại hội TDTT phường Hương Trà lần thứ I – 2026 tổ chức thi đấu 9 môn, gồm: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, bi sắt, việt dã, kéo co, điền kinh và bơi lội. Theo kế hoạch, đầu tháng 4/2026 sẽ hoàn tất 2 môn cuối cùng là điền kinh và bơi.

Ông Nguyễn Duy Hùng – Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà cho hay, Đại hội lần này đánh dấu một bước phát triển mới trong đời sống văn hóa - thể thao của địa phương; đồng thời, cũng là dịp đánh giá tổng thể phong, qua đó tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng và hướng đến mục tiêu thường xuyên rèn luyện TDTT theo lời Bác Hồ vĩ đại: “... Tự tôi ngày nào cũng tập”.

PHƯƠNG NHi
Giải việt dã phường Kim Trà 2026 khởi tranh sáng 9/3. Đây là môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao lần I của phường, vừa là hoạt động khai màn cho chuỗi sự kiện Lễ tế Bà Bún diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/3 tại địa phương này.

Gần 300 vận động viên tham dự giải việt dã phường Kim Trà

