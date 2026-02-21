Tổng thống Donald Trump tiếp tục nâng mức thuế toàn cầu lên 15%

Ông Trump tuyên bố sẽ nâng mức thuế nhập khẩu vào Mỹ thêm 5%. Ảnh: AFP

Mức 10% mới được công bố chỉ một ngày trước đó sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các loại thuế quan sâu rộng của chính quyền Tổng thống Trump.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định mức thuế trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức và "đã được kiểm chứng về mặt pháp lý". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng mô tả phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao nhằm hạn chế chính sách thuế quan của mình là một "quyết định vô cùng chống lại nước Mỹ".

Ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế nhập khẩu đối ứng diện rộng của Tổng thống Trump dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với hiệu lực bắt đầu từ ngày 24/2, trong đó miễn trừ một danh sách dài các sản phẩm khỏi việc bị áp mức thuế mới, bao gồm thịt bò, cà chua, cam, dược phẩm, xe chở khách và một số khoáng sản quan trọng. Các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico cũng thuộc diện miễn trừ.

Nhà Trắng cho biết đây là thuế bổ sung, tức cộng thêm vào các loại thuế, phí, khoản thu đang áp dụng với tất cả hàng nhập vào Mỹ.

Tuy nhiên, để bảo vệ nền kinh tế lớn nhất thế giới, sắc lệnh này miễn trừ với một số nhóm hàng gồm: khoáng sản quan trọng, kim loại tiền tệ, vàng thỏi, năng lượng, tài nguyên không thể sản xuất đủ tại Mỹ. Một số nông sản (thịt bò, cà chua, cam), dược phẩm, đồ điện tử, xe và thiết bị hàng không vũ trụ cũng trong diện không chịu áp thêm thuế. Ngoài ra, hàng hóa thuộc diện đang chịu thuế nhập khẩu theo Điều 232 như sắt thép, nhôm, ôtô cùng một số kim loại cũng được loại trừ.

Tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Mỹ gây sửng sốt cho cả thế giới khi công bố thuế đối ứng với toàn bộ đối tác thương mại. Theo kế hoạch, hơn 180 nền kinh tế sẽ chịu thuế 10-46%, tùy vào mức độ thâm hụt hoặc thặng dư thương mại với Mỹ.

Chỉ sau đó vài ngày, ông hoãn áp dụng thuế này. Đến nay, mức thực tế với nhiều nước đã giảm xuống nhờ đàm phán thỏa thuận thương mại.

Tuy nhiên, sau vài tháng lắng dịu, thương mại toàn cầu bất ổn trở lại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết về thuế nhập khẩu, khiến ông Trump đáp trả bằng việc áp thuế 10% thay thế.

Các thông tin này khiến giá vàng thế giới tăng hơn 100 USD trong phiên cuối tuần. Wall Street cũng tăng điểm khi nhà đầu tư kỳ vọng phán quyết xoa dịu gánh chi phí cho các doanh nghiệp. Trong khi đó, các quốc gia lại tỏ ra thận trọng, thậm chí lo ngại bất ổn thương mại gia tăng khi ông Trump đáp trả bằng thuế bổ sung.