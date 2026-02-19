Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer. Ảnh: TTXVN



Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Hoa Kỳ tổ chức thành công cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza; nhấn mạnh hòa bình, an ninh và phát triển là vấn đề hết sức quan trọng với các quốc gia và thế giới. Tổng Bí thư chúc mừng Hoa Kỳ đã đạt nhiều thành tựu phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump. Tổng Bí thư mong muốn Tổng thống Trump và các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Việt Nam năm 2027.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu trong hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, giao lưu nhân dân và mong muốn hai bên cùng nhau thúc đẩy quan hệ ngày càng phát triển hơn nữa, mang lợi ích thiết thực cho hai nước, cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cho khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong tiến trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng; đánh giá cao vai trò của Cơ quan đại diện Thương mại Hoa Kỳ và sự quan tâm, ủng hộ của cá nhân Đại sứ Jamieson Greer. Tổng Bí thư cho biết các cơ quan của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên có thể sớm hoàn tất thỏa thuận.

Trưởng đại diện Thương mại Jamieson Greer trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp và chúc mừng Tổng Bí thư đã tái đắc cử trong Đại hội Đảng toàn quốc vừa qua, đồng thời trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Trump tới Tổng Bí thư, và bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư đã tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, cho thấy tầm quan trọng của quan hệ hai nước.

Đại sứ Jamieson Greer đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế-thương mại thời gian qua. Đại sứ Greer nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ; việc tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại song phương sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Jamieson Greer chia sẻ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt những tiến bộ đáng kể và đang bước vào giai đoạn quyết định. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định này với hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của đoàn đàm phán Việt Nam thời gian qua.

Đại sứ Jamieson Greer khẳng định Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành Việt Nam, cùng nỗ lực hết sức để kết thúc sớm quá trình đàm phán theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Nhân dịp này, Đại sứ Jamieson Greer đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Tổng Bí thư Tô Lâm và nhân dân Việt Nam.