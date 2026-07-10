Đón đọc Huế Ngày nay số 0471, phát hành thứ Hai, ngày 13/7

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Dẫn lời đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, bài viết nhấn mạnh: "Thành công của kỳ họp chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi nghị quyết được chuyển hóa thành hành động, mỗi cam kết tại nghị trường được hiện thực hóa bằng kết quả cụ thể. Đây cũng là thước đo trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trong hành trình xây dựng TP. Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương”.

Trên trang 3, bài viết “Mắt thần” của tác giả Thái Bình đưa người đọc đến với "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai tại TP.Huế. Việc kết hợp ký ức của các nhân chứng lịch sử với công nghệ radar xuyên đất đã mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác tìm kiếm. Những tín hiệu khả quan từ khu vực cửa Chánh Tây và một số vị trí trong Kinh thành Huế đang thắp lên hy vọng sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội, đồng thời làm nổi bật ý nghĩa nhân văn của công tác đền ơn đáp nghĩa.

Với đầu đề “Ưu tiên chuyển đổi công năng khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư”, bài viết của tác giả Hoàng Anh trên trang 4 phản ánh thực trạng, thành phố còn 542 cơ sở nhà, đất dôi dư cần sắp xếp, xử lý. Bên cạnh việc chỉ ra những vướng mắc về quy hoạch, thủ tục pháp lý và thu hút đầu tư, bài viết cũng đề cập định hướng ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ, kết hợp đấu giá, cho thuê hoặc kêu gọi đầu tư nhằm chống lãng phí tài sản công và tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

Trang Văn hóa - Du lịch phát hành ngày 13/7/2026



Trang Văn hóa - Du lịch giới thiệu đến bạn đọc bài viết “Khát vọng đưa công nghiệp văn hóa Huế cất cánh” của tác giả Hương Bình. Từ Kế hoạch số 385/KH-UBND về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn 2026 - 2030, bài viết phân tích những cơ hội, thách thức và tư duy phát triển mới, xem văn hóa không chỉ là giá trị cần gìn giữ mà còn là nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Với lợi thế về di sản, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống, cùng định hướng phát triển du lịch văn hóa, kinh tế đêm và công nghiệp sáng tạo, Huế được kỳ vọng từng bước trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực miền Trung.

Số báo ngày 13/7/2026 của Huế ngày nay còn có nhiều tin, bài đáng chú ý như: Lợi ích từ miễn phí sách giáo khoa, Kể chuyện cải cách hành chính bằng video, Không để du khách tự xoay xở khi đến Huế, Hình ảnh đẹp bắt đầu từ việc chấp hành luật giao thông.

Như thường lệ, Báo Huế ngày nay cũng cập nhật những thông tin quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.

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