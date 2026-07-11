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ClockChủ Nhật, 12/07/2026 14:55

Phở Việt Nam - Điểm nhấn nổi bật trong sự kiện giao lưu văn hóa và ẩm thực ASEAN tại Phần Lan

Sự đón nhận nồng nhiệt của bạn bè quốc tế đối với món ăn Việt Nam, đặc biệt là phở một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn và giá trị của ẩm thực Việt Nam như một cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam và lan tỏa bản sắc của Cộng đồng ASEAN tại Phần Lan.

Châu Á ghi dấu văn hóa trên ẩm thực thế giới

 Phở Việt Nam là điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo khách mời quốc tế đến thưởng thức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cung cấp)

Đại sứ quán Thái Lan, Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban ASEAN tại Helsinki, Phần Lan (AHC) vừa tổ chức thành công sự kiện giao lưu văn hóa và ẩm thực ASEAN “ASEAN Noodles in the Garden”.

Đây là một trong chuỗi hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Helsinki tổ chức nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa các nước ASEAN tới bạn bè Phần Lan và quốc tế. Chương trình thu hút sự tham dự và quan tâm của đông đảo thành viên ngoại giao đoàn, đối tác và bạn bè quốc tế tại Phần Lan. Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã tham gia quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam tại sự kiện.

Tại sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu phở gà truyền thống và chè hạt sen long nhãn, trong đó phở Việt Nam là điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo khách mời quốc tế đến thưởng thức. Hương vị đặc trưng, tinh tế của phở đã nhận được nhiều lời khen ngợi và sự yêu thích của các thực khách, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh đất nước, con người và nền ẩm thực Việt Nam.

Sự đón nhận nồng nhiệt của bạn bè quốc tế đối với món ăn Việt Nam một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn và giá trị của ẩm thực Việt Nam như một cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam và lan tỏa bản sắc của Cộng đồng ASEAN tại Phần Lan.

https://nhandan.vn/pho-viet-nam-diem-nhan-noi-bat-trong-su-kien-giao-luu-van-hoa-va-am-thuc-asean-tai-phan-lan-post975095.html

Theo nhandan.vn
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