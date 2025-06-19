Giữ trọn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Năm 2025, Sở Nội vụ phối hợp với quỹ từ thiện trao tặng tiền mặt hỗ trợ Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thiện

Những việc làm thiết thực

Trong căn nhà nhỏ ở tổ 2, phường Thủy Xuân, ông Đặng Ngọc Tuấn, thương binh hạng 4 đồng thời là bệnh binh hạng 2, vừa dò lại danh sách đồng đội trong cuốn sổ cũ, vừa nhẩm tính cho buổi gặp mặt nhân kỷ niệm ngày nhập ngũ sắp tới. Dáng người thấp đậm, bàn tay không còn nguyên vẹn sau chiến tranh, đồng đội quen gọi ông bằng cái tên gần gũi: “Tuấn 7”.

Ông Tuấn nhập ngũ năm 1981, tình nguyện sang chiến trường Campuchia rồi bị thương. Những mất mát trong chiến tranh vẫn còn hằn trên cơ thể, nhưng trong câu chuyện của người thương binh ấy, điều đọng lại không phải là nỗi đau, mà là sự ấm lòng khi mình được quan tâm.

Ông ngước nhìn mái tôn mới sáng màu, giọng đầy phấn chấn: “Toàn bộ phần mái nhà tôi được hỗ trợ 15 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để thay mới. Mái cũ đã mục nát, mưa xuống là dột. Nay nhà khang trang hơn, tôi yên tâm khi mùa mưa bão tới”.

Với ông Tuấn, sự chăm lo không đến trong một thời điểm, mà là cả một hành trình dài. Từ những suất quà dịp lễ, Tết, những khoản hỗ trợ lúc khó khăn, đến việc sửa lại cánh cửa căn nhà đã hư hỏng nhiều năm. Đặc biệt, để giúp thương binh, bệnh binh như ông cải thiện cuộc sống, ngành chức năng còn bố trí cho gia đình trông giữ xe, tạo việc làm, có thêm thu nhập.

Rời nhà ông Tuấn, chúng tôi tìm đến tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Trà, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thiện. Trong câu chuyện với chúng tôi, Mẹ và người con trai - ông Phạm Bốn - nhắc lại những mốc thời gian của gia đình đã đi qua chiến tranh bằng những mất mát không gì bù đắp. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chồng Mẹ hy sinh. Khi ấy, người con trai mới 17 tuổi của Mẹ cũng bị thương, được đưa lên rừng điều trị rồi tiếp tục trở lại chiến trường. Nỗi đau chưa kịp lắng xuống, đến năm 1969, gia đình lại nhận thêm giấy báo tử của người con.

Ông Đặng Ngọc Tuấn gìn giữ Huân chương Chiến công - minh chứng cho những năm tháng chiến đấu kiên cường

Để tri ân những mất mát đau thương, bên cạnh các chế độ chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thiện còn được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc. Những chuyến thăm hỏi định kỳ, những lời hỏi han, những cái nắm tay sẻ chia, tất cả được duy trì thường xuyên, đều đặn. Đó là tình cảm, là sự tri ân của cộng đồng dành cho một người mẹ đã có chồng, con hy sinh vì Tổ quốc.

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, Mẹ Thiện vẫn khá minh mẫn. Nhắc về những chuyến đi gần đây, ánh mắt Mẹ như sáng lên. Mẹ kể, mỗi chuyến đi điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, mỗi lần ra Hà Nội dự các sự kiện lớn của đất nước, hay đến thăm Thành cổ Quảng Trị, chứng kiến sự đổi thay của quê hương, khi trở về Mẹ lại thắp nén hương kể cho chồng, cho con về cuộc sống hôm nay. Như một cách để những người đã khuất biết rằng, sự hy sinh của họ đã được đền đáp bằng một đất nước hòa bình, đang từng ngày phát triển.

Tiếp tục bồi đắp

Những năm qua, việc giải quyết chế độ, chăm lo sức khỏe đến hỗ trợ nhà ở và động viên tinh thần cho người có công rất được quan tâm. Không chỉ bảo đảm đầy đủ các chính sách ưu đãi theo quy định, ngành chức năng còn kiên trì xử lý nhiều phần việc đòi hỏi sự cẩn trọng và sẻ chia. Trong đó, có giải quyết hồ sơ tồn đọng, cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”, hỗ trợ thân nhân tìm kiếm mộ liệt sĩ, tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công và gia đình.

Bà Lê Thị Niềm, Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ cho biết, xuyên suốt quá trình triển khai chính sách là đặt người có công và thân nhân ở vị trí trung tâm; bảo đảm giải quyết chế độ kịp thời. Đồng thời, tăng cường phối hợp với địa phương để nắm chắc tình hình, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Những việc tưởng như mang tính thủ tục ấy lại đáp ứng niềm mong mỏi của nhiều gia đình sau chiến tranh.

Ông Đặng Ngọc Tuấn trong cuộc sống đời thường

Trong lĩnh vực nhà ở, hơn 500 hộ đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn, yên tâm ổn định cuộc sống. Cùng với nguồn lực từ ngân sách, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để việc tri ân không chỉ dừng ở những đợt cao điểm, mà trở thành công việc thường xuyên, bền bỉ.

Theo ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, điểm nhấn thời gian qua là không chỉ bảo đảm chế độ, mà còn hướng tới giải quyết những nhu cầu thiết thân, những khó khăn cụ thể của từng gia đình. Sự tri ân vì thế không chỉ thể hiện ở chính sách, mà còn ở sự đồng hành bền bỉ, trách nhiệm và nghĩa tình của các cấp, các ngành, để người có công thực sự cảm nhận được bằng những đổi thay cụ thể trong cuộc sống.

Từ những chuyến thăm hỏi tận nhà, những đợt điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, đến hàng trăm mái ấm được xây mới, sửa chữa và nhiều phần việc âm thầm phía sau mỗi hồ sơ, có thể thấy công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công thời gian qua không chỉ là thực hiện chế độ. Đó còn là sự tiếp nối của đạo lý, là cách địa phương gìn giữ ký ức lịch sử bằng những việc làm cụ thể, chân thành và bền bỉ. 51 năm sau ngày đất nước thống nhất, sự tri ân ấy vẫn đang được bồi đắp từng ngày, để quá khứ hào hùng không lùi xa, mà tiếp tục soi sáng trách nhiệm của hôm nay.