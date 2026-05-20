Tính đến nay, Bạch Mã đã ghi nhận hơn 360 loài chim, chiếm 40% tổng số loài chim tại Việt Nam. Ảnh: Trương Cảm

Những ai từng đặt chân đến Bạch Mã đều ít nhiều bắt gặp khoảnh khắc những chú chim nhảy múa hay nghe tiếng hót lảnh lót bên tai trên hành trình khám phá những cung đường xuyên qua thác suối, rừng già. Dọc theo con đường uốn lượn từ cửa vườn lên đỉnh Bạch Mã, ngoài những chiếc xe chở du khách, còn có những nhóm khách vài ba người thong thả dạo bộ với chiếc máy ảnh trên tay. Họ đến Bạch Mã không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn mong muốn tận mắt chứng kiến và ghi lại những khung hình ưng ý về thế giới chim muông nơi đây.

“Mình từng đến Bạch Mã nhiều lần. Không chỉ có cảnh sắc tuyệt vời với không khí trong lành và những cánh rừng gần như nguyên vẹn, điều khiến mình ấn tượng nhất chính là sự hiện diện của những loài chim quý hiếm”, anh Nguyễn Nhật Quang - một người mê chụp ảnh chim chia sẻ. Anh kể rằng hành trình này trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: Có khi thất vọng vì cả ngày dài không thấy bóng dáng chú chim nào, nhưng cũng có lúc vỡ òa khi bấm máy ghi lại được khoảnh khắc ấn tượng của các loài chim.

Hành trình theo dấu chim muông không chỉ dừng lại ở tuyến đường chính dẫn lên đỉnh Bạch Mã. Những người đam mê thường phải men theo các lối mòn, tìm đến tận bờ suối với hy vọng tiếp cận được các loài chim. “Đó là những nơi mát mẻ, nhiều thức ăn nên chim thường tìm đến”, anh Quang cho biết thêm. Anh thường canh các khung giờ sáng sớm hoặc chiều muộn - thời điểm chim xuất hiện nhiều nhất để săn ảnh.

Tính đến nay, Bạch Mã đã ghi nhận hơn 360 loài chim, chiếm khoảng 40% tổng số loài chim tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến những cái tên quý hiếm như: Trĩ sao, khướu mỏ dài, niệc nâu, phượng hoàng đất, cu rốc, dù dì Nepal, diều Ấn Độ, đại bàng Mã Lai…

Nhắc đến chim ở Bạch Mã, không thể không nhắc đến chuyên gia Trương Cảm - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ở cái tuổi cận kề nghỉ hưu, người đàn ông này đã có hơn nửa cuộc đời gắn bó với núi rừng nơi đây. Ông nổi tiếng với tài giả giọng hơn 100 loài chim. Xuất thân từ kiểm lâm, ông am hiểu rừng sâu tường tận. Như một cơ duyên, ông phát hiện mình có thể “hiểu” được tiếng chim, cứ nghe loài nào hót là ông có thể "nhại lại" ngay lập tức.

Nhiều đoàn khách đến Bạch Mã hữu duyên đã được ông dẫn đi xem chim và tận mắt chứng kiến màn “đối thoại” đầy thú vị với các loài chim rừng. Khi nhại tiếng khướu, chỉ trong tích tắc ông có thể chuyển sang tiếng cu rốc, cuốc, bìm bịp… Tùy từng loài và ngữ cảnh mà ông có cách thể hiện khác nhau.

Với kinh nghiệm dẫn tour lâu năm, ông khẳng định so với nhiều vườn quốc gia khác, Bạch Mã có sinh cảnh và khí hậu tuyệt vời, đa dạng sinh học phong phú nên việc quan sát chim rất thuận lợi. Mùa hè là thời điểm thuận lợi nhất nên có nhiều đoàn khách lên kế hoạch, đặt tour để vừa khám phá thiên nhiên vừa ngắm chim. “Nếu trước đây nạn săn bắt chim còn khó kiểm soát thì nay tình trạng này gần như không còn. Nhờ vậy, nhiều loài chim ngày càng dạn người, thuận tiện cho du khách quan sát và khám phá”, ông Cảm nói.

Vị chuyên gia này cho hay, thông thường, mỗi tour xem chim tại đây kéo dài khoảng 3 ngày 2 đêm. Tùy theo nhu cầu, khách sẽ được đưa đến các điểm chính như Km8, Km17 hoặc các đường mòn, khe suối. “Tất nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì thời tiết thất thường như mưa to, gió lớn đôi khi cũng là trở ngại cho việc ngắm chim”, ông Cảm chia sẻ.