Tiếp sức cho ngư dân nghèo yên tâm bám biển

HNN - Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai giai đoạn 2022 - 2027 nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm bám biển, phát triển kinh tế gia đình; đồng thời, tạo nguồn động viên tinh thần, gắn kết ngư dân với đất liền và các lực lượng chức năng.

 Khởi công xây nhà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vinh Lộc

Trong tháng Tư vừa qua, niềm vui đã đến với hai hộ ngư dân nghèo là ông Lê Khánh ở thôn Đông Dương và ông Huỳnh Đành ở thôn Trung Hưng, xã Vinh Lộc. Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với chính quyền địa phương xã Vinh Lộc tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà cho gia đình ông Khánh và ông Đành, thuộc Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. “Ngôi nhà tạm bợ, dột nát, nguy cơ sụp đổ trước sự khắc nghiệt của biển cả khiến những ngư dân nghèo như chúng tôi luôn đau đáu trong lòng mỗi khi ra khơi, lo nhất là vào mùa mưa bão”, ông Lê Khánh bộc bạch.

 Với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tài trợ, ước mơ về một ngôi nhà kiên cố của hai gia đình dần trở thành hiện thực. Nhiều năm sống trong ngôi nhà xập xệ, ông Huỳnh Đành không giấu được niềm vui: “Bám biển quanh năm, chúng tôi luôn canh cánh nỗi lo khi người thân ở trong mái nhà xuống cấp. Nhờ sự quan tâm của các cơ quan chức năng, chúng tôi sắp có ngôi nhà kiên cố, khang trang, thêm phần yên tâm bám biển”.

 Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, quá trình xây dựng còn nhận được sự chung tay của chính quyền địa phương, các đoàn thể và bà con trong thôn với việc hỗ trợ ngày công, vật liệu, san lấp mặt bằng. Sự đồng hành này giúp giảm chi phí, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư ven biển. Khi mái ấm dần hình thành, niềm tin của các gia đình cũng được củng cố, tạo động lực để họ tiếp tục bám nghề, ổn định sinh kế, góp phần giữ gìn bình yên vùng biển quê hương.

 Trước đó, trong 2 năm 2022 - 2023, 100 gia đình ngư dân nghèo, khó khăn trên địa bàn thành phố đã được hỗ trợ xây dựng 100 ngôi nhà. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện lao động, an toàn và sinh kế cho ngư dân. Để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã thành lập các tổ công tác, tổ chức các đợt kiểm tra khảo sát từng hộ hưởng lợi và bình xét, lựa chọn những hộ ưu tiên xây nhà.

  Bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết: Hàng năm, các địa phương ven biển thường bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt thiên tai, bão lũ. Vì vậy, có một ngôi nhà kiên cố, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ là niềm mơ ước của nhiều gia đình. Thông qua chương trình, đơn vị mong muốn tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 Khi không còn nỗi lo nhà cửa xuống cấp mỗi mùa mưa bão, nhiều gia đình có thêm động lực đầu tư phương tiện đánh bắt, cải thiện thu nhập. Những mái ấm được dựng lên từ sự chung tay của cộng đồng cũng góp phần củng cố niềm tin của ngư dân, tăng cường sự gắn kết giữa người dân với chính quyền và các lực lượng chức năng trên biển. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ thành phố đang triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực hướng đến nhóm đối tượng này như: Hỗ trợ sinh kế, tặng quà, áo phao, cờ Tổ quốc, tổ chức các buổi tập huấn về pháp luật, các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, ứng phó với thiên tai, bão lũ... cho ngư dân. Những hoạt động này tiếp thêm động lực, sự an tâm để ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế và chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lê Huy - Phước Ly
Tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn

Từ ngày 22 đến 24/4, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng chính quyền địa phương tổ chức trao học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học trên địa bàn thành phố.

Mùa ốc gạo biển - mùa vui của ngư dân

Tháng Tư về, dọc những bãi biển xã Phú Vinh, phường Thuận An... lại rộn ràng hơn thường ngày. Khi nắng bắt đầu gay gắt cũng là lúc mùa ốc gạo biển vào vụ. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận trưa đứng bóng, từng tốp ngư dân dầm mình dưới nước kéo lưới, người trên bờ thoăn thoắt sàng cát, nhặt ốc. Một mùa mưu sinh tất bật nhưng cũng đầy hy vọng, bởi năm nay ốc gạo vừa được mùa, lại được giá.

Bám biển làm giàu

Là chủ tàu với nghề đánh bắt thủy sản gần bờ, mỗi ngày của ông Mãi thường cùng 3 bạn thuyền ra biển từ 1 - 2 giờ sáng, đến tầm 9 - 10 giờ sáng mới trở về, mang theo lưới nặng cá tôm.

Tiếp sức cho làng nghề trồng mai

Với sự đồng hành của chính quyền địa phương và hội nông dân các cấp về hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên trong các Chi hội mai vàng tại xã Quảng Điền đã có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô.

Prudential nâng cao sự yên tâm trong từng giao dịch, đồng hành cùng xu hướng thanh toán không tiền mặt

Trong bối cảnh nền kinh tế số tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, Prudential Việt Nam (Prudential) công bố lộ trình hướng tới 100% giao dịch không dùng tiền mặt vào năm 2027. Theo đó, từ ngày 2/4/2026, khách hàng Prudential sẽ thực hiện đóng phí bảo hiểm hoàn toàn không dùng tiền mặt tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc, mang lại trải nghiệm thanh toán an toàn, nhanh chóng và minh bạch hơn.

