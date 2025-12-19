Bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn

Dự án là một trong 234 công trình, dự án quan trọng, trọng điểm được các địa phương trong cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật trong sáng cùng ngày, nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự lễ khởi công có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Trị, TP. Huế cùng chủ đầu tư và các đơn vị thi công dự án.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 23/10/2024, nhằm thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Theo thiết kế, dự án có tổng chiều dài khoảng 98,73km; điểm đầu tại Km0+00 (tiếp giáp điểm cuối Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ) thuộc xã Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối tại khoảng Km102+200 (tiếp giáp điểm đầu Dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên) thuộc xã Hưng Lộc, TP. Huế.

Dự án được đầu tư theo giai đoạn phân kỳ, mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc cấp 80 theo TCVN 5729:2012 và QCVN 117:2024/BGTVT. Tổng mức đầu tư khoảng 6.463,182 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026.

Việc mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên quy mô 4 làn xe nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch; phát huy vai trò hành lang kinh tế Bắc - Nam, tăng cường kết nối vùng; nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Trị, TP. Huế và các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Dự án mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: Dự án đi qua khu vực có nhiều di sản, rừng sinh thái phong phú và các di tích lịch sử; do đó, đề nghị các cơ quan, nhà thầu và đơn vị liên quan triển khai các giải pháp quản lý, giám sát chặt chẽ, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ thiên nhiên và hệ sinh thái.

Về phía địa phương, lãnh đạo TP. Huế cam kết sẽ đồng hành cùng Bộ Xây dựng, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan trong suốt quá trình triển khai; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng, vật liệu xây dựng, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Với quyết tâm của các nhà thầu và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, lãnh đạo TP. Huế tin tưởng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.