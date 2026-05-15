Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú vùng biên giới

Điểm cầu tại UBND thành phố Huế

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, đến ngày 12/5, cả nước đã khởi công 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới. Trong đó, 1 trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 25 trường hoàn thành phần thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện; khoảng 50 trường đang triển khai các hạng mục để tiến tới hoàn thành phần thô. Một số địa phương cam kết phấn đấu hoàn thành 21 trường trước ngày 30/6/2026. Tuy nhiên, tiến độ triển khai tại một số nơi vẫn còn chậm do gặp khó khăn về địa chất, giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng và điều kiện thi công ở vùng biên giới.

Tại thành phố Huế, địa phương đang đầu tư xây dựng 5 trường nội trú liên cấp tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5 với tổng kinh phí hơn 1.099 tỷ đồng. Hiện nay, hai dự án giai đoạn 1 tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo báo cáo, dự án tại xã A Lưới 3 đạt khoảng 45% khối lượng, trong khi dự án tại xã A Lưới 4 đạt khoảng 37,5%. Thành phố Huế đặt mục tiêu hoàn thành cả hai công trình trước ngày 30/7/2026.

Quá trình triển khai tại địa phương cũng gặp không ít khó khăn như thiếu nguồn cát, đá phục vụ thi công, giá nhiên liệu tăng, thời tiết miền núi diễn biến thất thường. Riêng dự án A Lưới 4 còn gặp trở ngại do tuyến đường vào công trường xuống cấp, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư.

Song song với đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thành phố Huế đang chuẩn bị các điều kiện về tuyển sinh, đội ngũ giáo viên và cơ chế vận hành nhằm bảo đảm các trường có thể hoạt động hiệu quả ngay sau khi hoàn thành.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát tiến độ từng dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chất lượng công trình; đồng thời chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về tổ chức bộ máy, giáo viên, tuyển sinh và vận hành để đáp ứng tốt nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới.

UBND thành phố cũng vừa ban hành Công văn số 6659/UBND-XDHT yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã A Lưới 3, A Lưới 4.

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS

Theo UBND thành phố, đây là những dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển giáo dục khu vực biên giới, đồng thời phải hoàn thành trước ngày 30/7/2026 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và UBND thành phố. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hiện vẫn chậm so với kế hoạch đề ra.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát và nhà thầu xác định rõ tính chất cấp bách của dự án; xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo phụ trách, thường xuyên bám sát công trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với các chủ đầu tư gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2, UBND thành phố yêu cầu rà soát toàn bộ tiến độ từng hạng mục, lập kế hoạch thi công chi tiết theo ngày, tuần; đồng thời đề ra giải pháp bù khối lượng chậm tiến độ.

Các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức tăng ca, tăng kíp, thi công cuốn chiếu nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ. Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ hằng tuần, tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu nguồn cát phục vụ thi công các công trình.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai để bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng.