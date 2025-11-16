Tiếp tục tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Tiếp tục khắc phục các điểm sạt trượt trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên . Ảnh: Văn Hiệp

Ngày 22/11, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn kéo dài với lượng mưa khoảng trên 400mm, qua theo dõi vị trí sạt trượt tại Km42+700 - Km42+800 trên đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên vẫn còn sạt lở nhỏ, có nguy cơ có thể hình thành cung trượt gây sạt lở lớn.

Dù chủ đầu tư dự án đã bố trí người và thiết bị để theo dõi ứng trực, kịp thời xử lý, tuy nhiên nếu các phương tiện lưu thông vào ban đêm sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc này.

Theo đó, các đoạn Km42+700 - Km42+800 và Km50+700 - Km50+800 tiếp tục tổ chức thông tuyến 1 làn xe, bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24, theo dõi trong khoảng 15 ngày (từ 21 đến ngày 5/12/2025). Sau thời gian theo dõi, nếu đánh giá đủ điều kiện an toàn, sẽ tổ chức thông tuyến 2 làn xe tại các vị trí này.

Ban QLDA cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) các địa phương điều tiết, phân luồng cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến, thời điểm thực hiện bắt đầu từ 5 giờ ngày 21/11 đến 17 giờ ngày 5/12 và chỉ cho các phương tiện còn lại lưu thông trên tuyến từ 5 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Sau thời gian 15 ngày sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường trở lại.

Điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến qua cao tốc La Sơn - Hòa Liên . Ảnh: Văn Hiệp

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng thông tin để người dân, các phương tiện chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp, an toàn và đề nghị Phòng CSGT, Công an các địa phương chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở, điều tiết người, phương tiện không đi vào các đoạn tuyến nêu trên.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều vị trí trên đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị sạt trượt taluy dương, đất đá tràn ra mặt đường. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã huy động nhân lực, phương tiện máy móc để xử lý lượng đất đá sạt trượt, đồng thời thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan về phương án tổ chức giao thông tạm thời tại đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên.