  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 22/11/2025 14:18

Tiếp tục tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

HNN.VN - Do thời tiết tiếp tục có mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn nên Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Nỗ lực thông tuyến hai làn xe cao tốc La Sơn - Hòa LiênPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục sạt lở tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Tiếp tục khắc phục các điểm sạt trượt trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ảnh: Văn Hiệp

Ngày 22/11, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn kéo dài với lượng mưa khoảng trên 400mm, qua theo dõi vị trí sạt trượt tại Km42+700 - Km42+800 trên đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên vẫn còn sạt lở nhỏ, có nguy cơ có thể hình thành cung trượt gây sạt lở lớn.

Dù chủ đầu tư dự án đã bố trí người và thiết bị để theo dõi ứng trực, kịp thời xử lý, tuy nhiên nếu các phương tiện lưu thông vào ban đêm sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc này.

Theo đó, các đoạn Km42+700 - Km42+800 và Km50+700 - Km50+800 tiếp tục tổ chức thông tuyến 1 làn xe, bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24, theo dõi trong khoảng 15 ngày (từ 21 đến ngày 5/12/2025). Sau thời gian theo dõi, nếu đánh giá đủ điều kiện an toàn, sẽ tổ chức thông tuyến 2 làn xe tại các vị trí này.

Ban QLDA cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) các địa phương điều tiết, phân luồng cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến, thời điểm thực hiện bắt đầu từ 5 giờ ngày 21/11 đến 17 giờ ngày 5/12 và chỉ cho các phương tiện còn lại lưu thông trên tuyến từ 5 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Sau thời gian 15 ngày sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường trở lại.

Điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến qua cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ảnh: Văn Hiệp

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng thông tin để người dân, các phương tiện chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp, an toàn và đề nghị Phòng CSGT, Công an các địa phương chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở, điều tiết người, phương tiện không đi vào các đoạn tuyến nêu trên.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều vị trí trên đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị sạt trượt taluy dương, đất đá tràn ra mặt đường. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã huy động nhân lực, phương tiện máy móc để xử lý lượng đất đá sạt trượt, đồng thời thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan về phương án tổ chức giao thông tạm thời tại đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
cao tốcla sơnhòa liênthông xetạm thời
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU đạt thỏa thuận tạm thời về ngân sách năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/11 thông báo đã đạt được thỏa thuận tạm thời về ngân sách năm 2026 sau cuộc đàm phán kéo dài đến rạng sáng cùng ngày theo giờ địa phương giữa đại diện các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu (EP). Đây được coi là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở để khối hoàn tất kế hoạch chi tiêu cho năm tới trong bối cảnh có nhiều thách thức về kinh tế - an ninh.

EU đạt thỏa thuận tạm thời về ngân sách năm 2026
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục sạt lở tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia Trần Hồng Hà trực tiếp có mặt tại hiện trường, kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó sạt lở nghiêm trọng trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Cùng đi có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục sạt lở tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top