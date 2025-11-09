Nỗ lực thông tuyến hai làn xe cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Các vị trí sạt trượt khối lượng lớn mới chỉ thông tuyến một làn xe

Khắc phục sạt trượt để thông xe

Trận mưa lũ cuối tháng 10 đầu tháng 11/2025 vừa qua, khu vực Bạch Mã - nơi có tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đi qua ghi nhận lượng mưa lịch sử chưa từng có ở Việt Nam, khiến nhiều vị trí trên đoạn tuyến bị sạt trượt taluy dương, đất đá tràn ra mặt đường. Trong đó, có 3 vị trí thuộc địa bàn huyện Nam Đông (cũ) bị sạt trượt đất đá gây ách tắc giao thông, gồm: Km8, Km12+300, Km14 đã được xử lý hốt dọn, thông xe trở lại. Tuy nhiên, tại các vị trí sạt trượt lớn đến nay mới chỉ thông xe một làn đường, do thời tiết các địa phương còn diễn biến phức tạp, xuất hiện mưa lớn trong khu vực. Hiện, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đang điều tiết giao thông, tổ chức theo dõi, đánh giá thêm, nếu đủ điều kiện an toàn sẽ tổ chức thông tuyến 2 làn xe trong thời gian tới.

Ghi nhận của PV, tại km42 xảy ra tình trạng sạt trượt nghiêm trọng với hàng ngàn m3 đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông nhiều ngày. Hiện, chủ đầu tư đã huy động nhân lực, phương tiện máy móc hốt dọn khoảng 3.000m3 đất đá, thông tuyến một làn xe. Dù vậy, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt tiếp diễn. Tại một số vị trí khác, mái taluy dương bị hư hỏng do sạt lở, đơn vị thi công phải thanh thải hết đất đá, san gạt, vận chuyển đi để thông đường.

Nhiều vị trí taluy dương trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua địa bàn thành phố Huế vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt tiếp diễn

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Ban QLDA La Sơn - Hòa Liên (thuộc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) cho biết, hiện nay thời tiết tại DA mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hoà Liên qua địa phận TP. Huế và TP. Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù không còn mưa lớn kéo dài như những ngày vừa qua, nhưng vẫn xuất hiện mưa rải rác dẫn đến đất đá trên mái taluy đã no nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Tại các điểm đã xảy ra sạt lở trên tuyến, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương huy động tối đa nguồn lực, thiết bị, máy móc để triển khai hốt dọn cả ngày lẫn đêm để đảm bảo thông xe toàn tuyến trong thời gian sớm nhất. Đến ngày 31/10, DA đã được thông xe một làn. Tuy nhiên, do thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất, đá taluy dương tại các điểm đã thông xe một làn và những vị trí mới phát sinh vẫn rất cao. Ngoài ra, ban đêm sương mù dày đặc và địa hình đèo dốc quanh co nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến.

Phân luồng, điều tiết giao thông

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, chủ đầu tư đã thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan về phương án tổ chức giao thông tạm thời tại DA đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên. The đó, các đoạn Km50+700 - Km50+800, Km41+450 - Km41+550 và Km42+700 - Km42+800, trước mắt tổ chức thông tuyến một làn xe, bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24, theo dõi trong khoảng 10 ngày (từ ngày 10 - 20/11/2025), sau thời gian theo dõi, nếu đánh giá đủ điều kiện an toàn, sẽ tổ chức thông tuyến 2 làn xe.

Cơ quan chức năng cũng đã điều tiết, phân luồng, cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến, thời điểm thực hiện bắt đầu từ 6 giờ ngày 10/11 đến 6 giờ ngày 20/11 và chỉ cho các phương tiện lưu thông trên tuyến từ 5 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Sau thời gian trên, Ban QLDA sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường. Ngoài ra, đơn vị này cũng bổ sung biển báo cấm, biển chỉ dẫn tại các nút giao và các tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 lên cao tốc, theo phương án phân luồng giao thông của chủ đầu tư.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng thông tin để người dân, các phương tiện chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp, an toàn và đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, công an các địa phương chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở, điều tiết người, phương tiện không đi vào các đoạn tuyến nêu trên.