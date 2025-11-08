  • Huế ngày nay Online
Thế giới

EU đạt thỏa thuận tạm thời về ngân sách năm 2026

ClockChủ Nhật, 16/11/2025 14:10
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/11 thông báo đã đạt được thỏa thuận tạm thời về ngân sách năm 2026 sau cuộc đàm phán kéo dài đến rạng sáng cùng ngày theo giờ địa phương giữa đại diện các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu (EP). Đây được coi là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở để khối hoàn tất kế hoạch chi tiêu cho năm tới trong bối cảnh có nhiều thách thức về kinh tế - an ninh.

Toàn cảnh một phiên họp Nghị viện châu Âu (EP) ở Strasbourg, Pháp. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN 

Theo thỏa thuận, tổng mức cam kết chi tiêu ngân sách EU năm 2026 đạt khoảng 192,8 tỷ euro (tương đương 224 tỷ USD). Trong đó có 715 triệu euro được trích lập làm quỹ dự phòng ứng phó với những tình huống phát sinh. Việc hình thành khoản dự trữ này phù hợp với đề xuất của phần lớn các nước thành viên vốn mong muốn tăng khả năng linh hoạt tài chính của khối trong giai đoạn bất ổn.

Trong tiến trình đàm phán về ngân sách, EP đạt được thỏa thuận loại bỏ một số biện pháp cắt giảm chi tiêu do một số nước thành viên đưa ra. Trước đó, những quốc gia này đề nghị giữ tổng ngân sách năm 2026 không vượt quá 186,2 tỷ euro nhưng sau tiến trình thảo luận, các bên đã thống nhất bổ sung thêm 6,6 tỷ euro. Khoản tăng này chủ yếu dành cho những lĩnh vực ưu tiên chiến lược của EU như quốc phòng, quản lý biên giới và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Thỏa thuận tạm thời về ngân sách 2026 cần được Hội đồng EU phê chuẩn ngày 24/11 trước khi trình lên EP thông qua tại phiên họp toàn thể vào cuối tháng này. Việc các bên đạt được đồng thuận sớm sẽ giúp EU duy trì ổn định tài chính và tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu kinh tế - an ninh trong bối cảnh bức tranh thế giới đang có nhiều biến động khó lường.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: EUđạt thỏa thuậntạm thờingân sáchnăm 2026
